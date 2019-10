Maja Oderlap prejela posebno čestitko Tatjanine družine

V četrti oddaji šova Znan obraz ima svoj glas je pevka in voditeljica Maja Oderlap prepričala vse s svojimi čustvenim in nostalgičnim nastopom kot legendarna slovenska popevkarica Tatjana Gros. Majin nastop pa je opazila tudi družina danes že pokojne pevke."Maja, hvala ti za včerajšnjo Tatjano. Pri nas smo bili vsi ganjeni, saj je Tatjana sestra moje babice in smo bili zelo tesno povezani. Hvala ti,m da smo jo lahko spet videli v živo po treh letih, odkar je ni več me nami," se je Maji zahvalil Tatjanin sorodnik Matej .

Maja, ki je bila že v nedeljo zvečer navdušena nad odzivom žirantske mafije in gledalcev, pravi, da jo je danes zjutraj sporočilo Tatjanine družine pozitivno presenetila, saj ji pohvala sorodnikov legendarne pevke veliko pomeni in kot je ganjena povedala za 24ur.com: "Sporočilo družine me je ganilo do solz. To je največje priznanje, ki ga lahko dobim. Zelo sem bila presenečena, ob enem pa sem jim tudi zelo hvaležna. In res sem ponosna, da mi jo je uspelo 'ujet'. Sicer bi rada pohvalila celotno ekipo: uspel nam je minimalizem v tako zelo emocionalni skladbi, družina in gledalci pa so to prepoznali. Hvala, vsem."

