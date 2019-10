Maja Oderlap: Priznam, zmaga me je kar malo presenetila!

Maja Oderlap se je v šovu preobrazb že prelevila vNedo Ukraden, Bonnie Tyler in Bilbi, a četrta preobrazba ji je prinesla zmago. Pevka in voditeljica se je tokrat prelevila v zimzeleno pevko, legendo Tatjano Gros, zapela pa je njeno uspešnico Zato sem noro te ljubila. Maja je kot pripadnica t. i. zlate generacije slovenskih glasbenih izvajalk popolnoma navdušila sotekmovalce, žirantsko 'mafijo' in gledalce, zaradi česar si je priborila naziv zmagovalne preobrazbe večera. "Vse oddaje so naporne, vsaka je zelo posebna, za mano je cel teden priprav in sem res vesela, da so gledalke in gledalci ta teden prepoznali tudi mene in eno zares dobro slovensko popevko. Ni se enostavno preleviti in vrniti v 60. oziroma 70. leta, ker mene takrat še ni bilo na svetu. (smeh) Ni enostavno dobiti globokega in nizkega glasu, saj je bil to zame velik izziv. Sem pa vesela, da so vsi prepoznali ta minimalizem v nastopu in me nagradili z zmago. V čisto konzervativni opravi, brez 'pompa' na odru ... In sem vesela, da imajo gledalci in tudi žirija radi čase slovenske popevke," je povedala Maja takoj po koncu oddaje.