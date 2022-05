Mario: Če bom padel skupaj, naj me oživljata Ana Maria in Helena

Priljubljeni koroški glasbenik Mario Pešić ne skriva svojega bolezenskega strahu pred zaprtim prostorom in pred utesnjenostjo. A pri tokratni preobrazbi v Zver , se je moral spopadati ravno s tem. Mirjam Kavčič , oblikovalka maske in specialnih efektov v oddaji Znan obraz ima svoj glas, nam je zaupala, da je Marieva preobrazba v Zver ena najbolj zahtevnih mask doslej. “ Izdelati smo morali vse, od šap na rokah do kopit na nogah. Njegov celoten obraz bo kosmat, ker se transformira v žival in smo zato prebudili žival v njem. Jemanje odlitkov je bilo sicer za Maria kar precej velik in neprijeten izziv, ampak ga je na koncu uspešno opravil, saj je kljub klavstrofobiji zdržal do konca ,” je v smehu razložila Mirjam, ki je še priznala, da so za Marievo preobrazbo v Zver porabili 100 ur za izdelavo celotnega kostuma in maske. “ Pri tej maski je res ogromno dlak ,” je še v smehu dodala Mirjam.

Ne vem, če je ravno najbolj zahtevna maska izmed vseh sezon, zagotovo pa je najbolj zahtevna v tej sezoni. Čaka me ogromno različnih delov, katere si bom moral nadeti, sledijo pa si v naslednjem vrstnem redu. Najprej si oblečem ogromen "bodysuit" kateri me naredi močnejšega, nato si obujem ogromne šape in zastopalne kosti oziroma došaplje, da vse to pride do izraza bom moral dejansko hoditi po prstih, tako kot hodi zver. Potem mi še privežejo rep, sledi protetika ogromnih čekanov, maska z vsemi lasmi in dlakami, ogromni rogovi, potem je tukaj še kostumska obleka in na koncu še sprednje šape... Hjojoj....

Resnično upam da izpeljem nastop brez problemov, za to točko je garalo ogromno ljudi, za samo masko je bilo vloženih okoli 100 ur dela, ekipa se izredno trudi, da bi točka bila res spektakularna. Šov se bliža h koncu, napetost se stopnjuje iz oddaje v oddajo in vložek je res velik. Ekipa me pripravlja skozi cel teden, veliko je tudi pogovorov, nasvetov in napotkov, kako oddelati takšno točko. Temu primerne so tudi vaje, saj me ustvarjalci oddaje želijo pripraviti na vse.

Bo šlo v nedeljo na nastopu? Boš dobro pripravljen, glede na to, da so vaje zdaj še težje za to preobrazbo?

Menda si zelo klavstrofobičen in si imel pri odlivanju maske manjšo težavo s tem, kajne? Kaj je bilo? Kakšna panika te je poprijela?

Tako je, imam kar problem s klavstrofobijo, tako da sem na magnetni resonanci še vedno pritisnil na tisti gumb, ker nisem zdržal. Dvigala sem se nekako že uspel navaditi, kar se tiče maske pa je čisto drugi koncept. Z masko se ti odstranijo vsa čutila in imaš občutek kot da si ujet v nekem kalupu. In v teh trenutkih me vedno prime panika, saj si telo želi ravno zdaj popraskati, pogoltniti slino, premakniti nos, roke, karkoli, a ker ne more, ker si v kalupu in moraš biti pri miru in me začne grabiti panika. Mirjam se je z ekipo tukaj zelo izkazala, tako da so me z glasbo, meditacijo in predmetom v roki lepo peljale čez postopek odlitkov in sem po 40 minutah lahko snel ta odlitek in ponosno vstal iz stola. (smeh)

Glede na tvoj strah, misliš, da bo v nedeljo vse potekalo brez težav glede maske in tvoje fobije? Kako se boš spopadel s tem?

Iskreno rečeno, ne vem, kako bo v tistem trenutku. Ekipi zelo zaupam. Za sabo imajo že skoraj 600 nastopov, mogoče celo več, tako da gre za res profesionalno ekipo, katera je na odrih, ter tik pred izstopom iz dvigala doživela že skoraj vse. Zelo pomembno je, da jim zaupam tudi sam, se jim prepustim in naredim tako kot mi svetujejo. No, takšen je plan, če pa me kljub temu sredi nastopa pobere, pa me le naj oživljata in k sebi spravita Ana Maria in Helenca. (smeh)

Kaj ti pričakuješ od nastopa v nedeljo?

V kolikor bo vse potekalo brez zapletov, se obdržim med živimi, in speljem nastop do kocna, potem bo to ne samo ena največjih preobrazb v tem šovu, ampak tudi ena izmed bolj posebnih, čustvenih, melanholičnih preobrazb. V tem primeru pričakujem navdušenje tako v studiu kot pred domažimi zasloni. Ljudje nas spremljajo in spodbujajo že skoraj tri mesece, tako da bi jim v zahvalo rad podaril nepozaben nastop.

