Mario Pešić ima poleg pevskega tudi slikarski talent

Mario, pred kratkim si objavil video, kjer je očitno, da imaš tudi slikarski talent. Kdaj si spoznal, da znaš tudi risati? Nekoč sem v osnovni šoli narisal sončnico, ki je romala na razstavo v lokalno galerijo, sliko pa je hotela kupiti takratna županja Raven na Koroškem. Ker je imela mati predkupno pravico, jo je odkupila ona. (smeh) Predvsem je bilo potrebno doplačati okvir, ki so ga takrat priskrbeli v šoli ... Takrat sem dobil prvo tako neko potrditev, da pa mogoče znam tudi kaj narisati. Je pa še danes v meni prisoten nek dvom, ki pa z vsako dokončano sliko izginja. Res je pomembno, da v življenju čim več naredimo, saj samo tako lahko pridobimo na samozavesti in kvaliteti.

Iskreno, ob vseh nastopih, delu, otrocih, vajami za oddajo in samim snemanjem, sploh najdeš čas tudi za umetnost? Ja, res je, zaradi vsega, kar se mi trenutno dogaja v življenju, izredno težko najdem čas za slikanje. Kadar pa se le to zgodi, je to po navadi za vikend, pa še to, ko gredo vsi spat, tako da po navadi slikam ponoči. Po deseti uri zvečer in vse tja do druge, tretje ali četrte ure zjutraj. (smeh) Komaj čakam, da bo hčerka malo starejša, da bova lahko slikala skupaj tudi čez dan.

Za vse, ki bi jih morebiti zanimalo, so tvoje umetnine tudi na prodaj? Kakšne so cene? Vsekakor vse, kar naslikam, tudi dam naprej in slik ne kopičim, tako da so vse umetnine tudi na prodaj, seveda. (smeh) Cene pa so odvisne od več različnih dejavnikov - od zahtevnosti, velikosti slike, časa izdelave, materialov in želja. Vedno pa gre del tega v dobrodelne namene, saj gre res za ljubiteljske in amaterske slike, tako da, če katero uspem prodati, je to absolutno denar, ki mora takoj zaokrožiti dalje. Sicer nisem akademski slikar, niti učen slikar, tako da je več ali manj bolj "fora" lastiti si mojo sliko, kot karkoli drugega, ampak nikoli se ne ve, kaj še spravim skupaj v mojem življenju. Mogoče pa so moje slike odlična naložba, tako da hitro oddati naročila. (smeh)

Katere slikarske tehnike se poslužuješ? Pri slikanju uporabljam akrilne barve in navadno slikarsko platno. Sem pa združil znanje iz strojništva, predvsem kar se tiče modeliranja. Kadar slikam nadrealizem, si najprej stvar približno zmodeliram na računalniku in s pomočjo programske opreme nato model spreminjam, ga režem v ravninah, eksplodiram ali torzijsko zvijam. Na tak način dobim zanimive podobe, ki si jih sicer ne bi znal predstavljati ...

Kaj pa ti pomeni slikanje na platno? Meditacijo in transcendenco. V prvi vrsti me popelje v stanje, v katerem sem lahko ure in ure, v drugi vrsti pa se ob slikanju v meni vedno nekaj spremeni. Ob slikanju se sproščam in na platno manifestiram sporočila, ki so mi pomembna. Seveda pa mi je v izredno zadovoljstvo, ko lahko nekomu s svojo sliko dopolnim prostor ali prazno steno.

Koliko slik si zdaj že ustvaril in katerih motivov vse si se že lotil?

Slikal sem predvsem v osnovni šoli in nekaj malega v študentskih letih. Še najbolj sem zopet začel slikati v zadnjem letu, natančneje odkar se je rodila hčerka. Nekako mi je vlila novega smisla in motivacije za naprej, sem izredno navdušen nad njeno igrivostjo, raziskovanjem in tako je tudi mene premaknila v neko abstraktno razmišljanje in ustvarjanje. Še vedno pa se ne premaknem dlje od tihožitja in mojih sončnic. (smeh) Obožujem sončnice, njihovo barvo in strukturo. Ko gledam sončnico, vidim stoično, lepo samozavestno žensko, polno ljubezni ...

Kaj pa šov, si na oddihu ali se vseeno pripravljaš tudi na oddajo?

Seveda, v naslednji oddaji me čaka preobrazba Amande Lear, ki je natanko taka kot ena izmed mojih sončnic. (smeh) Imam takega "Monka", da poskusim raziskat čim več ozadja lika, v katerega se bom preobrazil in tukaj pri Amandi sem spoznal kar nekaj zanimivosti. Med drugim je bila muza slavnega slikarja Salvadorja Dalija, katerega dela sem si znova podrobneje ogledal. Ugotovil sem, da mi je Salvadorjev način razmišljanja zelo blizu, kot tudi njegova ekscentričnost. Tako, da dobro, da sem v oddaji dobil Amando Lear in s tem znova spoznal Dalija ter se premaknil še v nadrealizem. (smeh)

Oddaja Znan obraz ima svoj glas se na POP TV vrača v nedeljo, 8. maja. Več novic iz zakulisja šova Znan obraz ima svoj glas najdete TUKAJ.