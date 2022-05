Mario Pešić: Ko sem se videl v ogledalu, me je zagrabila panika

"Fenomenalno se počutim in lahko rečem, da je zame to res fantastičen večer. Sploh zdaj, ko so ljudje nagradili celotno ekipo, od kostumografinje do maskerk. Ves trud je poplačan in zdaj kar naenkrat ne želim sneti te zverinske maske," je v smehu komentiral presrečen zmagovalec desete oddaje, ki se sicer spopada s hudo obliko klavstrofobije. In prav te svoje fobije, je Mario nedvomno junak desete oddaje, saj je uspešno prestal dan, preobrazbo in nastop. "Ta moja klavstrofobija, ki se je nabirala v meni od začetka preobrazbe do konca oddaje... Bilo me je res strah, da ne bom zdržal. Vse me je že srbelo, me začelo vse boleti, ampak v enem trenutku je prišel do mene koreograf Miha Krušič in me je zelo dobro bodril. Celotna ekipa me je spodbujala in vedno, ko me je zagrabila panika, so me oni dvignili nazaj. Ljudje, ki te obdajajo, te lahko zelo lepo vodijo čez življenje. Svoji ekipi sem danes še posebej res iz srca hvaležen."