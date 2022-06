Mario Pešić se bo v finalu poklonil svojemu idolu

Finalna oddaja šeste sezone zabavnega šova Znan obraz ima svoj glas, kamor so se uvrstili Adrijana Kamnik, Mario Pešić in BQL, bo polna presenečenj. Znano je že, da bosta BQL imitirala Avsenike, danes pa vam razkrivamo finalno imitacijo priljubljenega koroškega glasbenika Maria Pešića. Stopil bo v čevlje srbske glasbene legende Bajage. Čeprav nam je Mario v spodnjem videu na včerajšnji vaji demonstriral, katere pesmi vse bi lahko zapel v nedeljo zvečer, je na koncu bil najbolj vesel prav Bajage, zapel pa bo njegov hit Ti se ljubiš na tako dobar način. "Momčilo Bajagić - Bajaga je zame eden in edini, on je večni. On je eden tistih glasbenikov in rokerjev, ki je prišel na sceno z močnim in globokim glasom, kar ni značilno za rokerje, saj se vsi trudijo peti čez kitare in bobne, zato vsi pojejo zelo visoko. On pa je dokazal, da je njegov glas poseben in zanimiv, tudi če poje nizko," je razkril Mario.