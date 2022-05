Mario Pešić tokrat zmagal z imitacijo kosmate Zveri

Deseta oddaja šova Znan obraz ima svoj glas je spet postregla z odličnimi nastopi, vrhunskimi imitacijami in popolno zabavo. Doživeli smo tudi številna presenečenja, a na koncu je zmago večera domov odnesel Mario Pešić kot Zver iz filma Lepotica in zver.

Najbolj zabaven šov letošnje jeseni je tudi v deseti oddaji postregel z odličnimi preobrazbami. Tokratno oddajo je s svojo navzočnostjo popestrila ena in edina, energična pevka Tanja Žagar, ki se je kot četrta gostujoča žirantka pridružila Heleni Blagne, Ani Marii Mitič in Andreju Škufci. "Evo, pa je prišel ta večer, ki sem se ga veselila ves teden. Prepustila se bom zabavnemu večeru, bom pa pozorna predvsem na to, kdo od nastopajočih bo tisti, ki mu bo uspelo, da bom ob njegovem ali njenem nastopu ‘pozabila’ kdo je pod masko," je na začetku oddaje priznača Tanja, ki je nocoj imela tudi svoj prvi medijski nastop po rojstvu drugega otroka.

Osem znanih nastopajočih je tudi v tokratni oddaji navdušilo z žanrsko različnimi imitacijami, po seštevku ocen gledalcev, žirije in sotekmovalcev pa je zmaga večera tokrat šla v roke priljubljenemu Mariu Pešiću, ki je tokrat imitiral Zver, ki je tudi najbolj zahtevna maska doslej.



V koga so se znani nastopajoči preobrazili to nedeljo?

BQL

Prva sta nastopila priljubljena brata Anej in Rok Piletič sta tokrat stopila v čevlje evrovizijskih zmagovalcev Olsen Brothers, zapela pa sta znano uspešnico Fly On The Wings Of Love. "To je kar malo strašljivo, ker izgledata enaka kot original. To vama zelo paše in zdaj lahko vidita, kako bosta izgledala kot stara gospoda," je povedal Andrej, Helena pa dodala: "Draga moja dedija, poslušajta mlajšo kolegico... (smeh) Dobro se naglejta en drugega zdaj, kakšna bosta čez 40 let. Bila sta res fajn in bravo." Naslednja je komentirala Ana Maria: "70-ta so nova 40-ta! Bila sta super in vidva res pašeta skupaj na oder, ker se super dopolnjujeta. Fantastično izpeljan izziv." Zadnja je ocenjevala Tanja: "Jaz sem pričakovala, da bosta dolgočasna in statična. Nista dosegla mojih pričakovanj, ampak sta jih presegla, ker sta bila zabavna in super. Mogoče bi bil štos, da gresta na Evrovizijo točno taka kot sta zdaj, s to masko, ker sta res super."

DAMJANA GOLAVŠEK

Druga je oder preobrazb zavzela priljubljena pevka, ki je tokrat imitirala ameriško glasbenico Shanio Twain, odpela pa je njen glasbeni hit Ka-ching. "Imitirala si eno izmed kraljic country glasbe in ti si to izpeljala res super," je komentirala Ana Maria, Helena pa dodala: "Damjana, tole je pa čisto skregano s tvojo življenjsko filozofijo, ampak si bila fantastična. Obleko in dragulje, ki jih imaš na sebi, pa po koncu kar k meni vrži... (smeh) Super si bila." Oceno je podal tudi Andrej: "Damjana, meni si bila pa sitna! Kar je komentar, ki si ga danes želiš slišati. Meni je Shania sitna in ti si bila danes ista, kar pomeni, da je imitacija več kot uspela." Zadnja je komentirala Tanja: "Meni je bil tvoj globinski glas blazno všeč. Jaz te občudujem že od otroštva in sem vedno govorila, da imaš vesele oči. Po njih bi te prepoznala kjerkoli in kadarkoli in to neguj še naprej. Super si bila."

MARTINA MAJERLE

Tretja je na oder stopila priljubljena hrvaška pevka, ki je tokrat imitirala pevko svetovno znane skupine Nightwish, zapela pa je njihovo temačno in operno obarvano pesem Nemo. "Huda si bila! Gotski metal... kombinacija žaganja kitar, angelskega glasu in pesem globljega pomena. Dovolila si si pesmi, da ti pričara ta magičan doživljaj, ki ga ima. Bravo," je povedal Andrej, Tanja pa dodala: "Martina, jaz si te pesmi originalu ne bi zavrtala zjutraj ali zvečer. In tudi tvojega nastopa si ne bi zavrtela zjutraj ali zvečer, kar pomeni, da si imitacijo opravila z odliko." Svojo oceno je podala tudi Ana Maria: "Kljub vročim lučem, sem med tvojo točko dobila 'kurjo polt'. (smeh) Mene si prepričala do konca in bila si izvrstna, kako si se uspela preleviti v to slavno skandinavsko pevko." Zadnja je komentirala Helena: "Tukaj bom zelo težko objektivna, ker klasika mešana s popularnimi žanri, je meni najbolj pri srcu. Jaz to najraje poučujem v svoji pevski šoli in to res ni lahka naloga. Za to je treba imeti dobro pevsko tehniko in ti lahko rečem samo kapo dol za odlično imitacijo."

NASTJA GABOR

Naslednja je na oder stopila nasmejana pevka, ki je tokrat imitirala legendarno pevko Taylor Dayne, odpela pa je njen energičen hit Tell It To My Heart. "Vsi imamo kakšno prijateljico, ki se takole zrihtata po principu več je več. Taylorin seksapil si dobro zadela in si bila prava levinja," je komentirala Ana Maria, Tanja pa dodala: "Meni si bila svetovna do konca! Po tem tvojem fenomenalnem in odrezavem nastopu, upam, da tvoj Luka Basi doma zdaj glanca stanovanje." Komentar je naslednji podal Andrej: "Muska in nastop sta bila več kot super. Ti si bila energična... in tudi če ti je zmanjkalo malo sape vmes, smo te pa videli v ledru, kar tudi šteje. (smeh)" Zadnja je ocenjevala Helena: "Nekoč smo vse nosile take frizure, ti pa si danes res dobra mačka 80-ih z erotičnim nabojem, pevsko pa tudi super. Nastja, bila si mačka za vse čase! Bravo."

MATEVŽ DERENDA

Naslednji je navdušil priljubljeni pevec, ki je tokrat imel še posebej težak izziv, saj je imitiral svojo mamo, energično pevko Nušo Derenda, zapel pa je njeno uspešnico Čez 20 let. Za presenečenje večera je poskrbela pa kar Nuša sama, ki se je sinu med nastopom pridružila na odru, česar Matevž ni vedel, dokler je ni zagledal na odru. "Vse smo se jokcale, ker smo vse tri mamice. Kri ni voda! Tako lepo je bilo gledati na nastop, jaz sem naježila. Ona je Nuša LEGENDA in tukaj je bilo toliko enih čustev v nastopu, da res bravo," je povedala Helena, Andrej pa dodal: "O moj bog, kakšen nastop! Če bi moja mama bila tako izredna, kot je tvoja in bi jo moral imitirati, je ne bi. Ti pa si jo, zato čestitke za pogum in za izvedbo imitacije." Naslednja je ocenjevala objokana Tanja: "To je bil nocoj največji vokalni izziv, nastop me je ganil do solz, bi ti pa priporočala, da čim prej začneš razmišljati o solo karieri, ker si dober." Zadnja je komentirala Ana Maria: "Verjela bi, da si sam verjel, da imaš mamo v malem prstu, ker jo opazuješ vsak dan, ampak je vseeno velik izziv in tebi je več kot uspel."

ADRIJANA KAMNIK

S svojim nastopom je tokrat znova navdušila gajstna Korošica, ki je tokrat ponovno imela dvojno imitacijo, saj je hkrati imitirala Lady Gaga in Ariano Grande, zapela in odplesala pa je njun uspešen glasbeni duet Rain On Me. "Ti si to tako gor in dol menjavala oba vokala, da vsa čas. Pravi koroški temperament in jaz te občudujem od prve oddaje, še posebej v moških imitacijah. Veš kaj, midve bi lahko združili moči v eni skupni pesmi," je komentirala navdušena Tanja, Helena pa dodala: "Ti si dokazala, da si virtuozinja v vseh preobrazbah. Tokrat si spet imela dva različna vokala, od punčke do grobe štime, kot rada rečem sama. Ko združiš te svoje moči, si najmočnejša in ti si bila vrhunska." Svojo oceno je podala tudi Ana Maria: "Adrijana, ti si se izkazala kot izvrstna imitatorka in ti ni prizanešeno v nobeni oddaji. Si bila Lady Gaga? Da. Si bila Ariana Grande? Absolutno. Na Korošem naj vsi kupijo dežnike, ker od tebe kar špricata talent in energija. Bravo." Zadnji je komentiral Andrej: "Adrijana, tole je bil pa izziv, kajne? Bila si odlična. Lady Gaga ti je ležela na tvoj karakter, Ariano pa si bolj plesno zadela. Imitacija ti je uspela v 70-odstotkih, če pa dodamo še težavnostno stopnjo izziva, pa si že skoraj pri 100."

MARIO PEŠIĆ Zadnji je na oder stopil priljubljeni koroški glasbenik, k se je moral preleviti v najzahtevnejšo masko doslej, v Zver iz filma Lepotica in zver. V najbolj kosmati maski doslej, polni dlak, kopit in šap, je Mario odpel čustveno balado Evermore. "Nikoli si ne bi mislila, da bom tako bitje tako ganjena gledala. Vrnil si me v čase, ko sem tudi sama imela protetiko na sebi in to res ni mačji kašelj. Mario, kapo dol!" je komentirala do solz ganjena Ana Maria, Helena pa dodala: "Mario, ti si prava odrska beštija Odlično si vokalno ujel dramaturgijo te pesmi, iz zveri v človeka s čustvi. Danes si tako grd, da te ne bi kušnila! (smeh) Ti pa iz srca čestitam za res vrhunsko imitacijo." Naslednji je komentiral Andrej: "Disney dela računalniške like, ti pa si danes v živo pred nami takole, kot iz filma. To je bilo danes nekaj posebnega, peti s čekani, šapami in kopiti... Odlična imitacija, bil si pošastno dober." Zadnja je ocenjevala Tanja: "Jaz mislim, da je tudi publika vse povedala s svojimi odzivi med nastopom. Res si me navdušil in sem čisto brez besed. Občudujem te in se ti klanjam."