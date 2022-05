Mario Pešić upa, da bo nocoj izvedel veliko skrivnost Jana Plestenjaka

Čeprav je priljubljeni glasbenik Mario Pešić prejšnji teden osvojil novo zmago večera, sam pravi, da ne počiva na lovorikah, zato se je tudi ta teden svoje nove imitacije lotil s polnim zanosom. Mario bo nocoj imitiral Jana Plestenjaka . "Glede na to, kako so potekale vaje ta teden, lahko rečem, da se je imitiranje Jana izkazalo za kar zahtevno nalogo. Z Janom se namreč razlikujeva že v samem načinu petja, uporabljam drugačne nastavke, muskulaturo in interpretacijo. Ogromno dela sem moral vložiti, da sem se mu na vajah lahko približal. Sicer imava kar podobno barvo glasu, a se ta začne spreminjati takoj, ko dodamo dimenziji mikrofona in same imitacije. Hitro se mi lahko zgodi, da v vlogi Jana razpadem. Zelo bom moral biti fokusiran, ne na vsako besedo, ampak na vsak zlog, da se mu bom lahko maksimalno približal," je priznal Mario. Da pa bo nocoj njegova imitacija Jana Plestenjaka malce bolj zahtevna, bo poskrbel kar izvirni pevec sam, ki bo nocoj četrti gostujoči žirant. "V resnici mi je je to super! Takšne zadeve vedno primerjam, ko te starši, prijatelji ali partner spremljajo na koncertih. To je vedno dodatna motivacija. Zame bo prisotnost Jana olajševalna okoliščina. Ni ga lepšega, kot da te original spremlja v živo. Zame je zagotovo že Janova prisotnost nagrada za vso delo, ki sem ga pustil v šovu," še še dodal Mario, ki Jana osebno še ne pozna.

Zanima ga velika skrivnost Jana Plestenjaka



"Najtežje pri tej imitacijo bo to, da Jana pozna vsa Slovenija, vsi ga imamo že v ušesu in točno vemo, kdaj zapoje Jan. Ima zelo prezenten vokal, tako da če ga ne bom zadel, bo to vedela vsa Slovenija. (smeh) To bo zagotovo najtežje, prepričati ljudi, da sem ga zadel. Najlažje pri imitiranju Jana pa je to, da moram biti lep kot Jan. (smeh) Eh, saj ne, hecam se! Jan je zelo šarmanten in tukaj bom še potreboval kakšno leto, da se mu približam. Zagotovo pa bo kostumsko to eden lažjih nastopov, saj me čaka zgolj elegantna obleka, ki bo čisto nasprotje prejšnje preobrazbe kosmate Zveri," je še v smehu priznal navihani Mario, ki se že ves teden spopada z eno veliko Janovo skrivnostjo. "V tokratni imitaciji me muči ena uganka. Jan ima na roki en tak zelo lep, velik srebrni prstan, ki za sabo nosi skrivnost, ki je nihče ne pozna. Tako da mi bo zdaj še posebej težko vživeti se v imitacijo Jana, saj je ta prstan velik del njegove persone. In če ne poznam njegove skrivnosti, kako za vraga naj bom potem odličen Jan, če mi manjka velik del njegove osebnosti?" nam je še v smehu zaupal zabavni Korošec.