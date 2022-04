Mario Pešić: Vem, da je Adi ponosen name

Šesta oddaja najbolj zabavnega šova letošnje pomladi Znan obaz ima svoj glas je postregla s čustvi, smehom, solzami, tekmovalnostjo in predvsem zabavo. Novo zmago večera je osvojil priljubljeni glasbenik Mario Pešić, ki je žirijo, sotekmovalce in gledalce prepričal z vrhunsko imitacijo Adija Smolarja in pesmijo Jaz sem nor. "Priznam, da mi ni bilo enostavno, saj sem vedel, da moram ponoviti vsaj tako dober nastop kot ga je imel Klemen, ki je s to imitacijo zmagal pred leti. Še dodaten velik pritisk pa sem imel tudi, ker sem vedel, da me pravi Adi Smolar gleda z domačega kavča, Klemen me je gledal v živo, vsi so me gledali... in pričakovanja večine so bila velika. Zvezdniška ruleta mi je določila Adija, dobili ste Adija in upam samo, da so vsi zadovoljni z mojo imitacijo in nastopom. Jaz sem za zmago res iz srca hvaležen vsem, saj mi to veliko pomeni," je priznal zmagovalec šeste oddaje, Mario Pešić, ki nam je zaupal tudi, kaj je bilo pri imitaciji Adija Smolarja najtežje. "Če sem čisto iskren, mi je bilo najtežje pri tej preobrazbi samo besedilo pesmi, ki mi nikakor ni šlo. V glavi mi je besedilo lepo steklo, na vajah sem kdaj pa kdaj tudi zablokiral, zato sem imel ves čas glavi, da ne smem zmočiti besedila. Notranji boji so bili res hudi." (smeh)