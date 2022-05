Marjetka Vovk namenoma brez nasveta za Nastjo Gabor

Minulo nedeljo po deseti letošnji oddaji zabavnega šova Znan obraz ima svoj glas je zvezdniška ruleta vedno nasmejani pevki določila imitacijo Marjetke Vovk (Maraaya) , zapeti pa bo morala njeno uspešnico 1000 let . Za pevko Nastjo Gabor bo to še dodaten izziv, saj se z Marjetko poznata že leta. " Zelo sem vesela, da mi je ruleta namenila Marjetko in komaj čakam, da zapojem to čudovito pesem, obe pa se tudi zelo radi smejeva. Po drugi strani pa seveda čutim tudi malo pritiska, ker že drugič imitiram pevko, ki jo poznam. Zdaj sem še mirna, ampak verjamem, da bodo živčki vstopili v igro dan pred in v nedeljo, ampak bom dala vse od sebe, da bom super Marjetka, " je priznala Nastja, ki pa je ta teden na vajah doživela presenečenje.

Originalna Maraaya s svojo 'taktiko'

Na zadnji pevski vaji je Nastjo s svojim obiskom presenetila Marjetka sama. "Absolutno sem jo presenetila, saj ustvarjalci oddaje radi skrivajo takšne lepe trenutke pred nastopajočimi, da je potem presenečenje res veliko in pristno. Nastja je ves čas mislila, da sem na nekem sestanku in da me zagotovo ne bo, potem je pa sledilo prijetno presenečenje, ko sem jo objela na vajah," je povedala Marjetka Vovk. Pa bo Nastji težje ali lažje imitirati originalno pevko, glede na to, da se osebno dobro poznata? "Jaz verjamem, da ji bo šlo v nedeljo super. Spremljam vse oddaje in lahko rečem, da je Nastja iz oddaje v oddajo boljša, da ji gre zelo dobro in se je razvila v pravo zvezdo. Ima pa tudi super odrsko energijo in prezenco, zato vem, da bo mene odlično imitirala." Pevka glasbenega fenomena Maraaya pa je za razliko od drugih ubrala drugo pot in se odločila, da Nastji namenoma ne da nasveta, kako imitirirati Marjetko. "Res ji nisem dala nič posebnega za nasvet, saj se mi zdi, da čim pretiravaš z nasveti, so lahko ljudje preveč obremenjeni. Sem ji samo svetovala, da naj res zelo uživa med nastopom ter da naj ne bo obremenjena, da mi do zadnje podrobnosti podobna. Komaj čakam, da jo vidim zapeti pesem 1000 let in bom zanjo navijala na polno," je še za naš portal 24ur.com povedala Maraaya.

Kako bo Nastja Gabor imitirala Marjetko Vovk (Maraaya), bo znano v nedeljo zvečer na POP TV.