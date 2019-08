Marko Miladinović: Načelno nikoli nisem bil strog človek

"Vedno so me povezovali z moško družbo, v tej oddaji pa se bom zdaj znašel med dvema divama."

"Marko Miladinović te samo pogleda, pa se že smeješ," je nekdo zapisal na spletu. Marko je namreč že leta vpet v slovensko komično sceno, že pred 20 leti je bil namreč del legendarnega Teatra Grapefruit, potem so tukaj filmi, kot so Jebiga, Šiška Deluxe ter Košarkar naj bo. Je igralec, ustvarjalni direktor, tekstopisec in producent. "Mene preprosto zanima veliko stvari, tako ustvarjanje kot igranje. Zanima me režija, film, našel sem se na različnih področjih," začne svojo pripoved. V svoji karieri je tako napisal tudi kuharsko knjigo: "Ljubezen do dobre hrane mi je zlezla pod kožo, tudi po zaslugi staršev. Tukaj so tudi restavracije – odkriti dobro restavracijo, okušati nove jedi ... Ideja je bila, da lokalna oseba oceni, kje so dobre lokalne restavracije. Slovenija je zakladnica dobrih restavracij."

Po novem je postal tudi žirant velikega šova na POP TV Znan obraz ima svoj glas: "Najbolj me žene dejstvo, da bom dejansko soustvarjal potencialno prihodnost nastopajočih, in vse to v družbi dveh opasnih žensk in enega zelo navitega voditelja. Pričakujem zelo vročo sezono, polno smeha, pa tudi kakšnih solzic. Gre za precej čustveno zasedbo," meni odličen pripovedovalec šal, zato bo njegov smisel za humor šov zagotovo še toliko bolj popestril.