Martina Majerle bo v nedeljo pela v slovenščini

Priljubljena hrvaška pevka slovenskih korenin, vedno nasmejana Martina Majerle , se lahko med drugim pohvali z največ udeležbami na izboru za Pesem Evrovizije, saj je na velikem evrovizijskem odru stala kar osemkrat. Kot spremljevalna vokalistka je prvič nastopila leta 2003 s hrvaško predstavnico Claudio Beni , leta 2007 s slovensko predstavnico Alenko Gotar , leto kasneje pa s črnogorskim predstavnikom Stefanom Filipovićem . Leta 2009 je navdušila kot glavna pevka pri godalnem kvartetu Quartissimo s pesmijo Love Symphony , nato se je na Evrovizijo vrnila leta 2011, ko je pela spremljevalne vokale ob Maji Keuc – Amayji , leto kasneje še ob Evi Boto in leta 2014 s črnogorskim predstavnikom Sergejem Ćetkovićem . Nazadnje je leta 2016 nastopila s hrvaško predstavnico Nino Kraljić . " To so res nepozabni spomini in vsaka Evrovizija je bila zame nekaj posebnega, čeprav je to eno samo garanje. Večkrat sem dobila tudi ponudbe, da bi učila druge. Verjetno bi lahko kaj naučila nastopajoče, ki se prvič srečajo z Evrovizijo. Če ne drugega, kako se umiriti pred nastopom. Vedno me vsi občudujejo, kako sem lahko tako mirna. Toda živčnosti ne kažem navzven ," je priznala Martina, ki bo to nedeljo zvečer, ko se na POP TV vrača šov Znan obraz ima svoj glas , pela v slovenščini, in sicer pesem Dan ljubezni .

Da je evrovizijska uspešnica skupine Pepel in kri Martini resnično usojena, priča tudi dejstvo, da je pesem Dan ljubezni leta 1975 zmagala na tekmovanju v Opatiji in si tako zagotovila udeležbo na Evroviziji, Opatija pa je domači kraj talentirane pevke. "Obožujem svoje malo mesto, v katerem se vsi ljudje poznajo med seboj, si pomagajo in v nasprotju z večjo Reko uživajo v svojih oazah miru. Ne predstavljam si življenja brez morja. Ob njem se napolnim z energijo, ko pridem s potovanj. Odrasla sem kot princesa v vili iz časov Franca Jožefa, zdaj pa sem na obrobju Opatije, nad Voloskim. Ko si zaželim mestnega vrveža, pa grem v deset kilometrov oddaljeno Reko," pove Martina, ki bo tokrat prvič pela v slovenščini. "Pred nedeljskim nastopom je gotovo nekaj treme, ampak dala bom vse od sebe. Moji prijatelji in oboževalci, ki oddajo Znan obraz ima svoj glas večinoma spremljajo po družbenih omrežjih in so nad preobrazbami navdušeni, so mi tudi priznali, da že zelo dobro razumejo slovenščino; k temu dodajam, da je to pravzaprav izobraževalna oddaja, ki zbližuje sosednji državi," je z nasmeškom povedala Martina, ki ima tudi slovenske korenine, saj je bil njen oče Slovenec. "Oddaja mi je osebno prinesla veliko lepih stvari, poguma, tudi novo slovensko občinstvo, ki rado spremlja moje nastope. In zelo sem vesela zaradi tega. Na začetku sem se zelo bala vsega skupaj, a zdaj komaj čakam nove preobrazbe."

Ne zamudite Martininega nastopa v slovenščini, saj je po kratkih počitnicah šov Znan obraz ima svoj glas na POP TV vrača že to nedeljo zvečer.