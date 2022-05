Martina Majerle: Vse življenje me vleče v Slovenijo

Osma oddaja šova Znan obraz ima svoj glas je postregla s številnimi presenečenji, odličnimi imitacijami in zanimivi trenutki. A največjo srečo je minulo nedeljo doživela Martina Majerle . Najprej je navdušila z imitacijo Ditke Haberl iz skupine Pepel in kri , ko je zapela zimzeleno uspešnico Dan ljubezni , za kar je dobila same pohvale. "Priznam, da sem bila zelo bila živčna pred nastopom, saj je pesem Dan ljubezni kot neke vrste slovenska himna, saj jo znajo na pamet čisto vsi. Enkrat sem bila pred leti v Cankarjevem domu spremljevalna pevka Nuši Derenda in z njo so to pesem peli vsi v dvorani. Takrat sem prvič slišala to pesem in zato je bil ta moj nedeljski nastop še toliko večje breme. (smeh) Vsi jo poznajo na pamet in ni bilo prostora za napake. Upam, da sem navdušila vse, od majhnih do starejših. Pa tudi legendarna pevka Ditka Haberl, ki je pesem pela v zasedbi Pepel in kri, je res vrhunska. Njo je res težko imitirati in te pesmi enostavno nisem smela odpeti slabo ," je v smehu priznala presrečna Martina.

V nedeljo pa so v sestrama Majerle v studio pripeljali dve osebi, ki sta poznali njunega pokojnega dedka Bojana. To sta bila njuna daljna bratranca Tomaž in Božidara, ki sta dedka Bojana zelo dobro poznala, skupen pa jim je pradedek Franc. "Pa vi ste nori! Saj ne morem verjeti, da je ta detektivska služba na POP TV tako fenomenalna! Nam v vseh letih ni uspelo najti družine v Sloveniji, zdaj pa ta najlepši šok, da sva s sestro končno spoznali Majeletove iz Slovenije. Komaj čakava, da bova skupaj z mamo obiskali v Beli Krajini. Zdaj smo se našli in to je nekaj najlepšega, kar se mi je doslej zgodilo," je še čisto v šoku od presenečenja priznala do solz ganjena Martina, ki je še dodala: "Mislim, da bo vse to še prišlo za mano. Moja hrvaška družina ni imela o slovenski strani družine niti ene informacije, razen imena dedka Bojana. Pa tudi nismo imeli časa, da bi po Sloveniji iskali sorodnike kar tako. Prvič, ko sem prišla v Slovenijo, mi je bila to tujina, danes pa lahko mirno rečem, da mi je to družina. Ja, Slovenija je postala moja družina," je priznala Martina, ki verjame v usodo. "Ja, res je res vse usoda, da sem prišla v to oddajo. Vse življenje me vleče v Slovenijo in tudi, da sem zastopala Slovenijo na Evroviziji. Nekaj me je vleklo v Slovenijo in ko sem prvič izvedela za to, vse bolj me je Slovenija vlekla k sebi. Prav zato je bilo to presenečenje zame vrhunec večera, če ne celo življenja. Res sem presenečena, v šoku in zelo srečna. Tudi moja sestra Mateja še ne more verjeti, kaj so nama pripravili ustvarjalci oddaje. Z družino smo končno skupaj. Hvala, tako sem hvaležna, da sem res brez besed za vse."

