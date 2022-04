Maša namerava dobro izkoristiti drugo priložnost

Za Mašo Cimermančič je bil dan, ko je dobila drugo priložnost v MasterChef tekmovanju, najtežji doslej. Kaj se je pravzaprav zgodilo, se je začela zavedati šele po prihodu iz kuhinje.

Maša Cimermančič, ki se poteguje za naziv MasterChef Slovenija, je na prvi pogled zelo sramežljivo dekle, a je v dobri družbi komunikativna in energična. V eni izmed oddaj so sodniki razkrili, da je bila kot otrok tudi zelo uporniška, trmasta in neubogljiva. Maša: “Svojo uporniško plat sem začela kazati že zelo zgodaj. Velikokrat sem trmarila, ko kaj ni bilo po moje. Kot majhna punčka sem se enkrat skrila v čoln, ki je bil parkiran na dvorišču in tam zaspala. Zelo dolgo so me iskali. Vse skupaj se je nadaljevalo v moja najstniška leta, ko sem svojim staršem povzročila nemalo skrbi in sivih las. Nekajkrat sem ušla zvečer ven, ker se mi je mudilo zabavati. Besed ‘ne’ in ‘ne smeš’ skoraj da nisem poznala. Verjamem, da sta me starša želela le zaščititi, ampak takrat tega nisem razumela tako.”

icon-expand Maša v dobri družbi. FOTO: osebni arhiv

Njena trma pa ji še kako pride prav v MasterChef tekmovanju, kjer so kuharji postavljeni pred preizkušnje, ki od njih zahtevajo veliko mero borbenosti in motiviranosti. Njeno pot s še posebej velikim zanimanjem spremljajo družinski člani, Maša namreč prihaja iz gostilniške družine. Maša: “Oddaje si večinoma pogledamo najprej vsak zase, potem pa vse skupaj pokomentiramo in se velikokrat zelo nasmejimo. Še vedno se težko spremljam na televiziji, zato si jih ogledam sama, ker mi je včasih zelo nerodno.” In še doda: “Moji domači in prijatelji zelo navijajo zame, čestitke letijo z vseh strani. Zares nisem pričakovala tako velike podpore, a mi to izredno veliko pomeni. Moja starša sta po vsakem izzivu bolj ponosna, tudi če sem jaz do sebe zelo kritična, sta onadva vseeno izredno ponosna name, tudi če ne osvojim balkona. Že pred vstopom v MasterChef sta mi govorila, da sem zagotovo ena močnejših tekmovalk, a jima nisem verjela.”

icon-expand Maša ni samo dobra slaščičarka. FOTO: osebni arhiv

Maša pa je dokazala, da ni samo odlična kuharica, pokazala je tudi svojo srčnost. Tako je med zadnjim skupinskim izzivom bodrila Dašo Fiegl, ko je bila ta zaradi ponesrečenih štručk najbolj na tleh. Maša: “MasterChef mi je dal možnost, da v zelo težkih okoliščinah preizkušam samo sebe. Po naravi sem res velik perfekcionist, in ko mi nekaj ne gre, se zelo hitro ujezim. Mislim, da sem imela v tem tekmovanju možnost upoštevati nasvete, ki sta mi jih skozi življenje dajala moja starša, a jih mogoče kot mlajša uporniška deklica nisem niti razumela. Definitivno bi lahko rekla, da sta me starša zelo lepo vzgojila, res pa je tudi, da sem tudi v realnem življenju dobra do ljudi, ki so dobri do mene. Iz izziva v izziv se presenečam, kako mirno se odzivam na situacije in stres. Dašo pa sem želela v tem izzivu pomiriti, ker sem popolnoma razumela njeno stisko. Vsakemu se lahko zgodi in res si nisem želela, da bi se žrla zaradi ponesrečenega kruha. Prepričana sem, da bo še veliko izzivov, v katerih se bomo skupaj ali vsak zase še lahko dokazovali.”

icon-expand Pokazala je tudi svojo srčno plat. FOTO: osebni arhiv

Mašina pot bi se ta teden skoraj končala, a sta s Fabijanom Wakounigom dobila drugo priložnost, kar se zgodi zelo redko. Videli smo, kako se je zadeva razpletla v oddaji, kako pa je bilo, ko je prišla iz kuhinje? Maša: “Mislim, da bi brez težav lahko trdila, da je to bil najtežji dan v MasterChef kuhinji. Kako težko se je bilo zbrati in pripraviti na ta izločitveni test, gledalci si to zagotovo težko predstavljajo. Boj je bil od začetka do konca tako zelo napet, da se v trenutku, ko so sodniki rekli, da sva dobila drugo priložnost, nisem čisto zavedala, kaj se dogaja. Ko pa smo kuhinjo zapustili in ko je popustil ves adrenalin, pa sem se začela zavedati, kaj se je zgodilo in kako močno je treba to drugo priložnost izkoristiti, da sodnikom dokažem, kako sem zanjo hvaležna.”

icon-expand Maša Cimermančič FOTO: Ana Gregorič