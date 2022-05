Matevž Derenda se vrača zdrav, poln energije in pod pritiskom

Spomnimo, priljubljenega pevca Matevža Derendo je pred štirimi tedni doletela okužba s koronavirusom, zato je moral izpustiti nastope dve nedelji zapored, sledila sta še dva tedna, ko je bila zabavna oddaja Znan obraz ima svoj glas "na pavzi", zdaj pa se vrača spočit, poln elana in nove energije, predvsem pa dobro pripravljen na nove imitacije. "Zdaj sem zdrav kot riba. Že tisti teden, ko sem moral biti še doma, sem se dobro počutil. Vesel sem, da sem prebolel brez hujših znakov. Seveda sem ta čas zelo pogrešal ekipo in oddajo. Po vsaki oddaji sem jim tudi pisal in jim čestital za nastope. Super je bilo gledati oddajo, vendar bi takrat raje stal na odru z ekipo kot ležal na domačem kavču," je povedal Matevž, ki je v zadnjih dveh tednih večino časa preživel na Primorskem. Tam je s skupino Booom! ustvarjal novo glasbo ter se pripravljal na nocojšnji nastop in vrnitev na oder.