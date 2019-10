Cher, Missy Eliot, Neca Falk in Ariana Grande so le nekateri zvezdniki, ki so stali na odru oddaje Znan obraz ima svoj glas. Seveda ne tisti pravi, temveč njihovi slovenski imitatorji. Največ točk si je s svojim nastopom prislužil Matic Supovec, ki je stopil v čevlje rokerja Stevena Tylerja, velike ljubezni žirantke Lare Komar. In Primorka je bila nad slovenskim Tylerjem navdušena!