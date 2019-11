Matic Supovec: Dokazal sem, da nisem samo za 'jodldi, jodldo'

Po tem, ko je Matic Supovec v peti oddaji zmagal kot frontman skupine Aerosmith , odštekani roker Steven Tyler , je tokrat v osmi oddaji slavil kot Zdravko Čolić , ko je zapel eno najbolj čustvenih balkanskih balad z naslovom Ti si mi u krvi.Matic pravi, da je zmage zelo vesel, saj je imel vse prej kot lahko nalogo."Glede na vse skupaj, vse tekmovalce in vse nastope, sem bil postavljen pred kar velik izziv. Ta sem je že samo po sebi zelo zahtevna, saj vsebuje višine in nižine, ki niso lahke za peti. Največ težav mi je predstavljalo besedilo, zato so mi ves teden pomagali z izgovorjav, ker jaz enostavno ne slišim teh razlik... široki o, ozki o, itd. Tukaj sem se res lovil," je povedal Matic, ki ga je pred nastopom malo skrbelo. "Večer pred oddajo sem imel velik in dolg špil s svojo skupino in sem bil v oddaji že čisto na koncu z glasom, ampak sem se potrudil, da sem odpel dobro in oddelal ta zahteven komad."

Matic priznava, da sta si zmago zaslužila tudi Petra Zorein Alex Volasko, ki sta po seštevku glasov žirije in sotekmovalcev tudi pristala na prvem mestu, a so na koncu odločali glasovi gledalcev, ki so Maticu prinesli zmago."Če sem čisto iskren, si ne bi mislil, da mi bo zmago prinesel prav Čolić. Sploh, ko sem slišal še ostale nastope. Verjamem, da se je bilo danes res težko odločiti za enega."Imitacijo Zdravka Čolića si bo zapomnil za vedno, čeprav priznava, da sama maska ni bila zahtevna."Pri imitaciji se lažje skriješ, če imaš zahtevno masko, sam pa sem imel lasuljo in malo pudra in to je to. Treba je bilo pa v pesmi izkazati čustva ali kot rečejo na Balkanu "patnjo". Sam sem gledal videe od Čolića, ki ne krili z rokami ali kaj podobnega, tako da se nisem imel na kaj veliko opreti. Malo roke gor in veliko globokih pogledov, to je bilo pa to. Ampak očitno mi je zneslo," je še povedal Matic, ki je vesel, da so ljudje prepoznali dobro preobrazbo in petje. "Lepo je, da spoštujejo to, da čeprav prihajam iz narodno-zabavnih vod, da nismo samo "jodledi, jodledo",ampak da znamo blesteti tudi v drugih žanrih.

