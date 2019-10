Matic Supovec: Tega nastopa sem se malo bal

Matic Supovec, ki je v šovu probrazb že imitiral pevca skupine AC/DC, evrovizijskega zmagovalca Mansa Zelmerlowa, Inner Circla in Modrijana Blaža Švaba, se je tokrat prelevil v legendarnega rockerja Stevena Tylerja. Kot pevec skupine Aerosmith je zapel uspešnicoI Don’t Want to Miss a Thing, ki mu je prinesla prvo zmago v šovu imitacij. "Nikoli si ne bi mislil, da mi bo Steven Tyler prinesel zmago. (smeh) Tega nastopa sem, po pravici povedano, kar malo bal, ker je to rock scena in je napet komad od začetka do konca, ko pa pride vrhunec, pa moraš dati vse od sebe in sem se malo bal teh višin. Ampak sem šel na polno in je, kot kaže, uspelo. Zmago pa vidim kot neko potrditev, tudi od ljudi, da sem odpel tako kot se mora. Seveda veliko naredijo tudi obleka in odlični maskerji. Sam sem res zelo užival in se imel super na odru," je takoj po zmagi povedal Matic.