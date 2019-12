Mladi upi 2019: glasujte za svojega favorita

V preteklih tednih ste lahko na spletni strani Mladi upi spoznali petnajst finalistov letošnjega razpisa, danes pa vam predstavljamo še zadnjo peterico. Z objavo celotne dvajseterice finalistov se je pričelo tudi spletno glasovanje, v katerem boste prav vi s svojimi glasovi med vsemi finalisti določili enega prejemnika finančnih sredstev. O ostalih prejemnikih bo na osnovi razpisnih meril odločala strokovna komisija.

Medtem ko nas v oddaji Znan obraz ima svoj glas to jesen z osupljivimi preobrazbami navdušujejo nastopajoči, nas brez besed puščajo tudi navdihujoče zgodbe finalistov razpisa Mladi upi 2019. Do sedaj smo vam podrobneje predstavili že 15 nadarjenih športnic, športnikov, parašportnico, umetnic, umetnikov in znanstvenikov, ki jim je s svojim talentom in dosežki uspelo prepričati strokovno komisijo, da si prav oni zaslužijo vstopnico v finalni del izbora, tokrat pa je na vrsti še zadnja peterica. Na osnovi razpisnih meril bo v naslednjih dneh strokovna komisija izbrala prejemnike finančne podpore, ta teden pa se začenja tudi spletno glasovanje, v katerem boste prav vi s svojimi glasovi med vsemi finalisti določili enega prejemnika finančnih sredstev. Glasovanje poteka do 12. decembra.

Tokrat vam predstavljamo še zadnjo peterico finalistov razpisa MLADI UPI2019. FOTO: Zavarovalnica Triglav

Predstavili smo 20 nadarjenih posameznikov, ki navdušujejo na področju športa, parašporta, umetnosti in znanosti, in se potegujejo za finančna sredstva iz sklada 'Mladi upi'. Prejemnike finančnih sredstev bo med njimi izbrala strokovna komisija, enega pa boste s svojimi glasovi določili vi, zato glasujte za svojega kandidata TUKAJ! Imajo pa nastopajoči v šovu Znan obraz ima svoj glas in mladi upi še nekaj skupnega. In sicer prvi s svojimi nastopi zbirajo finančna sredstva, ki bodo najbolj perspektivnim mladim talentom omogočila razvoj njihovega potenciala. Pri tem tekmovalec s skrito misijo nosi čast za polnjenje sklada, njegova uvrstitev pa določi, koliko evrov, ki jih prispeva POP TV, gre v sklad Mladi upi. Zavod Vse bo v redu, ki je zavod Zavarovalnice Triglav za družbeno odgovorne aktivnosti, pa znesek v vsaki oddaji še podvoji. Spoznajmo še zadnjo peterico 18-letna Janja Šegel trenira plavanje že od svojega sedmega leta. Zanj jo je v prvem razredu osnovne šole navdušil starejši brat. Že po prvem letu treniranja, leta 2009, se je udeležila prve tekme, kjer je že takoj osvojila tri druga mesta. Danes zanjo lahko rečemo, da je ena najperspektivnejših mladih plavalk v Sloveniji in je najmlajša slovenska udeleženka olimpijskih iger v Rio de Janeiru 2016, kjer je nastopila v štafeti 4x200 metrov prosto. Bila je kadetska in mladinska slovenska reprezentantka, lani pa je postala tudi članska reprezentantka. Je tudi večkratna državna prvakinja v različnih disciplinah in kategorijah, prav tako pa je popravila številne državne rekorde. Trenutno si še vedno lasti štiri državne rekorde. Trenutni velik cilj, ki si ga je zastavila, je, da se še drugič uvrsti na olimpijske igre, ki bodo 2020 v Tokiu "Imam pa že odplavano in potrjeno normo za nastop na evropskem članskem prvenstvu, ki se bo odvijalo maja 2020 v Budimpešti,"je ponosna mlada plavalka.

Janja Šegel, plavalka FOTO: Mateja Jordovič Potočnik

Kany Michel Obenga je izjemno nadarjen plesalec, ki pleše, odkar ve zase, svojo prvo lastno plesno skupino pa je ustanovil že v vrtcu. V modernih tekmovalnih plesih je aktiven že deset let, v tem času je tudi v svetovnem merilu dosegel zavidljive rezultate. Začel je s hip-hopom, kasneje se je preusmeril v show, jazz in modern. Zaradi njegovih izjemnih plesnih dosežkov pa mu je Plesna zveza Slovenije pred dvema letoma dodelila naziv solist leta 2017. Zadnja leta se usmerja v bolj umetniško plat plesa. Najbolj ponosen je na zadnji projekt – sodelovanje v Kjara’s Dance Projectu: HUMAN v Cankarjevem domu septembra letos. Trenutno pleše v operni predstavi Čarobna piščal in se pripravlja na nov plesni projekt z naslovom Free Standing v produkciji Studia XXV. Po končani srednji šoli namerava 18-letnik študirati v tujini, pot do cilja pa si že uspešno utira, saj je opravil avdicijo za Codarts University for the Arts v Rotterdamu, kjer so ga že v tem šolskem letu povabili za en teden na njihove plesne ure. "Zavedam se, da se moram še veliko naučiti. V Sloveniji nimamo inštitucije, ki bi mi omogočala polni razvoj potencialov, zato nameravam študirati v tujini," pravi nadarjeni plesalec.

Kany Michel Obenga, plesalec FOTO: Mateja Jordovič Potočnik

Klara Lukan je 19-letna atletinja, ki je že vrsto let na slovenskih tleh praktično nepremagljiva v teku na srednjih progah. Svojih devet let atletske poti strne v eno misel angleško-ameriškega pesnika T. S. Eliota: "Samo tisti, ki tvegajo in gredo predaleč, lahko odkrijejo, kako daleč je mogoče priti." Pri 13 letih je kot pionirka dosegla državni rekord na 1000 metrov, letos pa ji je v mladinski kategoriji uspelo popraviti rekorde Slovenije še na 3000 metrov v dvorani ter na prostem v disciplinah 2000 metrov, 3000 metrov in 5000 metrov. Klara pa ne tekmuje le na nacionalni ravni, pač pa posega po najvišjih mestih tudi na mednarodnih tekmovanjih. Od leta 2013 je članica slovenske reprezentance in, kot pravi, vsako leto s ponosom zastopa barve Slovenije. Že nekaj let je na slovenskih tleh v svojih disciplinah nepremagljiva, prav tako pa zmaguje tudi na krosih. "Kratkoročni cilj letošnje sezone je medalja na evropskem prvenstvu v krosu do 20 let, ki bo potekalo decembra. V naslednjem letu pa se želim kvalificirati na evropsko člansko prvenstvo v Parizu. Zagotovo pa nosim v sebi tudi morda dosegljive sanje o olimpijskih igrah 2020," pravi Lukanova. Njeni dolgoročni cilji so uspešni nastopi na najpomembnejših tekmovanjih, kjer se lahko pomeri z atleti svetovnega kova.

Klara Lukan, atletinja FOTO: Mateja Jordovič Potočnik

19-letni Matej Štih se že od svojega devetega leta posveča glasbi, še posebej pozavni. Kot solist na tem inštrumentu je nastopal že na številnih koncertih v Sloveniji in tujini. Čeprav se je dosežkov v preteklih letih nabralo res veliko, pa je sam najbolj ponosen na prvo nagrado na solističnem mednarodnem tekmovanju za tenor in bas pozavno IPV v Nemčiji, kjer je pri 17 letih tekmoval le s tujimi pozavnisti in prepričljivo zmagal v svoji kategoriji. Posebno mesto v njegovem spominu ima tudi mednarodno tekmovanje Woodwin & Brass v kategoriji Grand-Prix v Varaždinu. Na večini tekmovanj je s svojim igranjem navdušil poslušalce in komisijo, ki mu je brez kakršnih koli pomislekov podelila prva mesta in prve nagrade. Svoje glasbeno znanje bi rad mladi glasbenik še nadgradil, zato se je odločil za študij na Univerzi Mozarteum v Salzburgu. Njegova velika želja pa je, da bi postal član enega priznanih orkestrov, saj neizmerno uživa v igranju, ki v njem vzbudi neverjetne, nepozabljive in neopisljivo čarobne trenutke. "Moje sanje so, da bi lahko enkrat v prihodnosti na velikih odrih širom sveta zaigral skupaj s svetovno znanimi pozavnisti."

Matej Štih, glasbenik FOTO: Mateja Jordovič Potočnik

Ljubezen do vesla in vode je mlademu kajakašu Vidu Oštrbenku približal oče, ki je tudi sam treniral ta šport in je danes tudi sinov trener. 18-letnik je začel trenirati pri petih letih, vedno pa je treniral več različnih disciplin in bil v vseh zelo uspešen. Na državni ravni je osvojil več kot 20 naslovov državnega prvaka v vseh veslaških disciplinah – slalom, spust divje vode, sprint mirne vode in ekstremni slalom. V zadnjih letih pa tekmuje tudi v stoječem veslanju (supanje), ki postaja vse bolj priljubljeno. Poleg kajakaštva kaže zanimanje tudi za mnoge druge športe – atletika, gimnastika, plavanje, smučanje, bordanje in drugo, kjer je prav tako sodeloval na šolskih tekmovanjih. Najbolj pa ga navdušuje kajakaška disciplina slalom na divjih vodah, predvsem zaradi nenehnega spreminjanja vodnega toka in veliko različnih postavitev vrat. Za naslednje leto si je postavil cilj vključitev v reprezentanco v slalomu in sprintu na divjih vodah v višji starostni kategoriji (do 23 let), poleg tega pa se želi uvrstiti med prvih pet na evropskem prvenstvu v sprintu na divjih vodah ter uvrstitev v polfinalne oziroma finale v slalomu.

Vid Oštrbenk, kajakaš FOTO: Mateja Jordovič Potočnik