Modrijani bodo zaigrali skupaj z Maticem

Četrta oddaja šova preobrazb bo spet sila zanimiva, saj nas čaka že drugi duet sezone, kjer se bosta Srđan in Eva spremenila v risana junaka iz filma Mala morska deklica, posebna naloga pa čaka tudi pevca Matica Supovca, ki se bo moral dokazati kot eden najbolj priljubljenih slovenskih glasbenikov na sceni – preobraziti se bo moral v Blaža Švaba in zapeti najbolj znano pesem Modrijanov Ti, moja rožica. Na vajah je Matica že presenetil tudi Blaž osebno, ki mu je dal nekaj koristnih nasvetov, kako postati Modrijan. Med oddajo pa se bodo Maticu na odru med nastopom pridružili ostali člani ansambla Modrijani, da bo imitacija še toliko bolj pristna. "Matic se je kar dobro ujel z Modrijani. Težav nismo imeli, saj smo že kar nekaj časa glasbeni prijatelji in smo hitro našli skupni jeziki. Njegov energičen nastop nas je skoraj prepričal, saj se je zelo dobro približal Blažu glede kreten in same energije na odru," je priznal Modrijan Rok Švab.