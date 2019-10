Ko je priljubljeni član žirantske mafije šova Znan obraz ima svoj glas, Marko Miladinović , na posnetku zagledal Zekirja , pravi, da je njega potiho tudi pričakoval. "Bil sem presenečen in hkrati nisem bil presenečen. Koga pa naj zame pripeljejo? Moj krog prijateljev je zelo ozek in niso imeli veliko izbire. (smeh) Glede na to, da sem iz prejšnjih oddaj vedel, da to pripravljajo in da se bodo verjetno lotili tudi mene, sem pričakoval nekaj takega," je iskreno priznal Marko, ki dodaja, da je Zekirja, s katerim se poznata že od 20. leta, vedno vesel, pa če ga vidi v živo ali na televiziji.

David Furlanje Tilnu Artaču v AVTObiografji razkril zanimivo anekdoto, ki jo je z Markom doživel pred leti, ko sta z gledališko skupino Grejpfrut gostovala v Skopju. "En dan smo bili v fini restavraciji, ko smo vsi zavohali rahlo neprijeten vonj prežganega kavčuka. Hitro smo ugotovili, da si je Marko na tamkajšnji tržnici vmes kupi galoše, ki jih je nosil na boso nogo. No, hitro so prišle na dan 'lepe' vonjave," je povedal Zekir, Marko Miladinović pa je za 24ur.com komentiral situacijo: "To je Zekirju še danes ena od najbolj smešnih epizod, ki smo jih doživeli skupaj. Gostovanje v Skopju pred skoraj 20 leti, je bil vrhunec našega 'norenja' z Grejpfruti. Poleg predstave, ki smo jo tam odigrali, smo Skopje prečesali v vseh segmentih socialnega udejstovanja in če so mu moje galoše tako smešne, potem je to čisto v redu," je v smehu priznal Marko, ki ga razkrita skrivnost seveda ni spravila v zadrego.