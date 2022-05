Na Maria Pešića je ponosna tudi Jenna D

V zadnji oddaji zabavnega šova Znan obraz ima svoj glas je z imitacijo italijanske starlete Amande Lear popolnoma navdušil Mario Pešić. Njegov nastop pa je opazila tudi vsem znana kraljica preobleke Jenna D, ki nam je zaupala, kaj si misli o talentiranemu Korošcu.

Priljubljeni pevec Mario Pešić je že večkrat dokazal, da uživa v zabavanju ljudi in da ga pri tem nič ne ovira. V nedeljo je Mario v osmi oddaji šova Znan obraz ima svoj glas prvič imitiral žensko, italijansko starleto in pevko Amando Lear, v katero se je zelo dobro vživel od nog do glave.

Zabavni Korošec je od zvezdniške žirije in gledalcev dobil same pohvale, saj je bil po njihovem mnenju super ženska. Mario pa je navdušil tudi vsem dobro znano kraljico preobleke Jenno D, ki je navduševala v zadnji sezoni šova Slovenija ima talent. Za naš portal je simpatična in vedno zabavna Jenna D pokomentirala Mariev nastop, še posebej zato, ker je tako odlično imitiral žensko.

icon-expand Mario Pešić in Jenna D FOTO: Mediaspeed; Damjan Žibert

"Dragi Mario, jezna sem nate ... Jaz umetnost 'draga' delam že skoraj dve leti, ti si pa že po enem večeru boljša 'dragica' od mene. Draga moja, v nedeljo si zažgala oder in pojedla konkurenco. Saj bi ti rekla, da me, če boš kdaj hotela delati 'drag', prosim, takoj kontaktiraj! Ampak mislim, da bi lahko ti prej meni dala kakšen nasvet kot pa jaz tebi (smeh). Mario, potrebuješ še 'drag' ime, saj si dokazal, da je 'ona' v tebi rojena. Mario, bravo, ponosna sem nate in na to, da si tako sproščen v umetniškem izražanju!" je Maria v vlogi ženske v zabavnem slogu pohvalila priljubljena kraljica preobleke oz. 'drag' kraljica Jenna D, ki je navdušena nad njegovim nedeljskim nastopom. Več vsebin iz šova Znan obraz ima svoj glas in novic iz njegovega zakulisja najdete TUKAJ.