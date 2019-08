Na snemanju smo ujeli simpatično ekipo šova Znan obraz ima svoj glas

Seveda mnoge zanima, kako strogi žiranti bodo. Tako nam je Lara zaupala, da je pri njej spontanost tista, ki jo bo vodila: "Spontana bom, ker sem takšna, in mislim, da je to moja 'moč', moja karakteristika. Petje, igra in preobrazbe so moja področja. In šov, seveda, tudi šov je moje delo. Mislim, da bo odlično, da se bom imela dobro. Najpomembnejše je, da vidiš, da žirija sodeluje." Marko je dodal, da bo gledal nastope celovito, skozi celo oddajo: "Najbolj me bo zanimala zgodba čez celo oddajo – en komad bo mogoče nastopajoči odpel noro, pri neki drugi pesmi pa bo pokleknil." Lea se prav tako že zelo veseli jeseni in svoje žirantske vloge, kajti ravno ona je že stala na dotičnem odru oddaje – v vlogi nastopajoče. Tako zagotovo razume, kaj pomeni stati v čevljih nastopajočih.

In kdo bo stopil na slavni oder šova Znan obraz ima svoj glas? To vam bomo razkrili že kmalu.