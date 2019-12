Na stolček četrte žirantke bo sedla Ana Praznik

Dvanajsta in s tem tudi zadnja oddaja letošnje sezone šova Znan obraz ima svoj glas, bo postregla z novim zmagovalcem sezone. V finalu se bodo pomerili Eva Boto, David Amaro, Matic Supovec in Srđan Milovanović, samo eden od njih pa bo osvojil laskavi naziv imitator sezone. V finalno oddajo pa na mesto četrte žirantke tokrat prihaja pevka Ana Praznik, članica skupine Bepop, ki je letos po nekajletnem premoru spet začela nastopati, a sedaj kot članica tria, ki ga sestavljajo Ana, Alenka Husič in Tinkara Fortuna. Kot je pred finalno oddajo povedala Ana, se oddaje zares veseli, saj je vsako nedeljo z veseljem spremljala znane nastopajoče, ki so z odličnimi imitacijami in nastopi dokazali, da so zares odlični pevci in imitatorji, ki ne poznajo ovir. Ana bo kot četrta žirantka spodbujala vse nastopajoče, saj dodaja, da je vsak od njih izjemen in nekaj posebnega.



Kako se bo Ana Praznik znašla v vlogi žirantke šova preobrazb,ne zamudite nocoj ob 20. uri na POP TV.