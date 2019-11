Lara Komar je bila skoraj miss Italije: Ponosna sem na vse lepotne lente

O priljubljeni igralki in žirantki šova preobrazb smo že v prvi oddaji sezone izvedeli, da je pred leti osvojila mariskatero lepotno lento in prišla tudi v finale izbora Miss Italije. Sama se danes teh trenutkov spominja z radostjo in z zadovoljnim nasmehom na obrazu.

Ni več skrivnost, da se je nasmejana igralka Lara Komar, ki jo je serija Reka ljubezniizstrelila med ene najbolj prepoznavnih slovenskih estradnic, pred leti večkrat uspešno sprehodila po marsikateri pisti lepotnih tekmovanj."Miss Alpe Adria, Miss Koprske noči, Miss Trsta, Miss Furlanije in ... skoraj Miss Italije, kjer sem prišla do finala, nisem pa zmagala. To je bilo moje leto 2000. Že na gimnaziji sem sodelovala pri dveh modnih agenicijah, v Trstu in Piranu, in z modnimi revijami in reklamami sem v študijskih letih nekaj malega zaslužila."

FOTO: osebni arhiv

Lara je dodala, da se je na lepotna tekmovanja prijavljala skupaj s prijateljicami, enkrat celo s sestro. "In ne samo s kolegicami, s sestro Eliso sva se večkrat podali na take dogodke in enkrat se je zgodilo, da sva bili isto leto okronani za Miss Trsta. Dva tržaška producenta sta se namreč kregala, kdo ima pravico do naslova in organizirala sta dve tekmovanji - na enem je zmagala Elisa in na drugem jaz, kar pomeni, da se je rivalstvo med producentoma spremenilo v objem med sestrama, ki sta tako pomirili afero. (smeh) Spomini na to obdobje so brez dvoma lepi, ker sem vse doživljala kot zabavno igro, kot priložnost, da sem si lahko sama služila denar, spoznavala različne svetove in navezala stike z dekleti iz cele Italije. Z nekaterimi sem se zelo povezala in še danes lahko rečem, da so moje dobre prijateljice," je za naš portal zaupala očarljiva Lara.

S sestro Eliso sta bili isto leto okronani za isti naziv - obe sta bili miss Trsta. FOTO: osebni arhiv

Danes, 19 let kasneje, je Lara še vedno ponosna na vsako lento, ki jo je osvojila. "Vse hranim, seveda, ampak pri starših doma in prepričana sem, da je moj oče vse lepo pospravil in arhiviral, tako kot hrani vse članke in slike iz tistih let. Krone pa mi niso dali v trajno last, saj to hranijo organizatorji za naslednjo misico," je še povedala Lara, ki je lansko leto osvojila tudi naziv femme fatale 2018, kar si šteje v čast in še en lep naziv v življenju. "Seveda sem bila vesela tudi tega naziva, katera pa ne bi bila? (smeh) Če sem čisto iskrena, si pred leti nikoli nisem mislila, da bom postala miss. Bila sem zelo vestna študentka, na gimnaziji in potem na univerzi, učila sem se klavir in solo petje, delala sem tudi na radiu in sem rada potovala in v tujini nabirla izkušnje, tudi delovne. Potem se je začela še pot na igralski akademiji, tako, da mi svet mode nikoli ni bil cilj ali pa sanje. Kot se mi večkrat dogaja, sem se tudi takrat prepustila toku dogodkov, sprejemala vse lepo, kar mi je pošiljalo vesolje, na polno živela in uživala v naključjih." Več novic iz zakulisja šova Znan obraz ima svoj glas najdete TUKAJ!