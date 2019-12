Na žirantski stolček bo sedla plesalka Nika Kljun

Nike Kljun res ni treba posebej predstavljati, saj je znana ambasadorka slovenskega plesa, v svoji uspešni karieri pa se lahko pohvali z mnogimi zavidljivimi uspehi – od sodelovanja z največjimi svetovnimi zvezdami do plesnih dosežkov. Za 24ur.com je Nika povedala, da že komaj čaka obisk Slovenije in tudi nedeljske oddaje: "Kakšna žirantka bom, bodo najbolje ocenili nastopajoči in gostje. Vsekakor bom sledila svojemu občutku in svojim izkušnjam iz mnogih šovov v ZDA in Evropi, kot so X Factor, Amerika ima talent, kjer sem bila v različnih vlogah, kot plesalka in kot koreografinja. Vsekakor pa bom vse ocenjevala s pozitivno energijo in veliko dobre volje, saj občudujem slovenske pevce, ki vsak teden iz sebe izvabijo kar se da veliko,"nam je zaupala Nika.

Plavolasa koreografinja, ki sicer v Slovenijo prihaja tako delovno kot tudi zasebno, je vesela, da bo lahko del slovenskega šova preobrazb."Verjeli ali ne, najbolj sem vesela, da so me povabili v oddajo, tu, v moji Sloveniji. Ko sem še živela v Ljubljani, sem z mnogimi glasbeniki sodelovala kot plesalka ali koreografinja. Ampak od tega je že več kot deset let in se res veselim tudi, da vse nastopajoče spoznam pobližje," je še dodala Nika. "Moje sodelovanje v oddaji si štejem kot pozdrav Sloveniji in poklon tekmovalcem v oddaji, saj so, kot sem na hitro pogledala prejšnje oddaje, izjemni! Dobri vokalisti in niti ne slabi plesalci. (smeh) Sem hvaležna za to možnost našega druženja."

Nika nam je v smehu tudi priznala, da sebe ne vidi, da bi kdaj imitirala kakšno zvezdo, saj ima za to razlog. "Če me sprašujete po pevski imitaciji, si sebe ne predstavljam v tej vlogi in si je ne bi želela. (smeh) Sicer sem v osnovni šoli pela v pevskem zboru, ampak ... Ne hvala. (smeh) Bi ostala kar pri plesu ali pa se šla prej učit k profesionalnemu pevcu. Mogoče pa bi potem šlo," je še priznala nasmejana Nika.

Kako se bo Nika Kljun znašla v vlogi žirantke, bo znano v nedeljo zvečer na POP TV.