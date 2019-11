Na žirantski stolček prihaja Tomaž Mihelič

V najbolj zabavno oddajo te jeseni tokrat prihaja Tomaž Mihelič a.k.a Marlenna, član tria Sestre, ki nas je leta 2002 zastopal na Evroviziji. Tomaž, ki je še vedno glasbeno aktiven, med drugim bo s Sestrami gost na tradicionalnem božičnem koncertu priljubljenega Magnifica, pravi, da že komaj čaka nedeljsko oddajo, saj je šov preobrazb njegov najljubši. "Predvsem me navdušuje, ker je Znan obraz ima svoj glas edina oddaja na slovenskih televizijah, ki spodbuja kreativnost in ne tekmovalnost. Se mi zdi, da živimo v času, ko se ljudje preveč zgledujejo po drugih in tekmujejo med seboj, kdo bo boljši, kdo bo imel več všečkov, kdo bo imel boljši filter, itd. Ta oddaja te pa postavi nastopajoče v neke drugačne okoliščine in si primoran iti iz svoje cone udobja, kar je najboljša možna terapija za nastopajoče, ker vidiš, da le nisi tako ozkousmerjen, kot si morda mislil. Vsi nastopajoči skozi tedne odkrivajo svoje druge talente in vse svoje odtenke," je povedal Tomaž, ki je vesel tudi, da se v oddaji vsak moški nastopajoči vsaj enkrat v sezoni preobrazi v žensko. "Vsi moški, ki so se morali preobraziti v žensko, so se na to dobro odzvali. To potrjuje mojo tezo, da imajo petke čudežno moč. Vsak moški, ne glede na priložnost kdaj se obleče v žensko, ali je to za pusta ali drugače, začne spoštljivo gledati na ženske in njihovo vlogo v življenju. Jaz pravim, da ta oddaja spreminja življenja nastopajočim in prav tako gledalcem, ker manj resno gledamo na življenje. To oddaja omogoči, da na dan privre njihova zabavna plat," je še dodal Mihelič, ki je sicer tudi diplomirani delovni terapevt.