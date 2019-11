Nace Junkar: Pred ogledom nastopa sem imel strašansko tremo

In prav to pesem je Alex Volasko v nedeljo odpel in zmagal, njegov nastop pa je spremljal tudi Nace: "Televizije ne gledam že dolga leta, a nedelja zvečer me je popeljala v radovednost. Imel sem strašansko tremo. Alex je bil namreč tri leta moj študent solopetja. Ob tem se je veliko družil z ostalimi pevkami in pevci. Hodili smo na Obalo, v Italijo, kuhal sem jim, bil je del nekega prijetnega in ustvarjalno močnega obdobja. Nastop v oddaji je bil izjemen. Priznam, da sem imel tremo, morda večjo kot Alex sam. (smeh) Kot bi gledal svojega sina! Geste, mimika in seveda petje. Pesem je spevna, a izjemno težka, saj ima visoko pevsko lego in interpretacija mora biti dobra. Alex je bil zvezda večera. Glas je lep, brez hripavosti, to pomeni, da kljub naporom poje z dobro pevsko tehniko. Od nastopa dobivam res ogromno sporočil in klicev z izjemnimi pohvalami. Ljudje so navdušeni in pravijo, da niso vedeli, če gledajo Alexa ali mene," je po Alexovem nastopou priznal Nace.

