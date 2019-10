NAGRADNA IGRA: Kdo bi rad Znan obraz ima svoj glas gledal v živo?

Za nami so že štiri oddaje nove sezone Znan obraz ima svoj glas. Nastopajoči iz tedna v teden navdušujejo žirante, sonastopajoče in gledalce. Sodelujte v nagradni igri in si spektakel imitacij oglejte v živo.

V šovu Znan obraz ima svoj glas smo že bili priča dvoboju med dvema Maskama, duetu med malo morsko deklico Arielo in rakcom Sebastianom, šeta oddaja pete sezone pa prinaša nov dvoboj. Kot je določila ruleta, se bosta Ana Dežman in David Amaro preizkusila kot legendarna Cher. Kdo bo boljši? Kdo bi se v živo zabaval ob šalah Denisa Avdića in nastopih naših zvezd? FOTO: Miro Majcen Tudi sami lahko postanete del te nepozabne zgodbe. Le izpolnite spodnjo prijavnico in že sodelujete v žrebanju. Čas imate do srede, 16. oktobra do 12.ure. Srečnega nagrajenca bomo razveselili z dvema vstopnicama za oddaje, v nedeljo 20. oktobra ob 20. uri. Nagrajenec bo objavljen na naši spletni strani, obveščen pa bo tudi po elektronski pošti, kamor bo prejel natančnejša navodila.