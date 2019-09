NAGRADNA IGRA: Kdo bi si Znan obraz ima svoj glas ogledal v živo?

Prva oddaja nove sezone Znan obraz ima svoj glas je za nami in nastopajoči so navdušili tako novo žirijo kot voditelja in tudi gledalce v studiu in pred ekrani domačih televizorjev. Sodelujte v nagradni igri in si spektakel imitacij oglejte v živo.

Druga oddaja nove sezone priljubljenega šova Znan obraz ima svoj glas bo zagotovo še bolj zanimiva, saj so nastopajoči v prvi oddaji postavili zelo visoka merila. Ana Dežman je navdušila kot Aretha Franklin in v prvi oddaji dobila največ točk, Alex Volasko je priredil pravi žur kot Verka Serduchka, Eva Boto je pokazala vokalne sposobnosti v baladiNever Enough, Matic Supovec jeLaro Komar s priredbo AC/DCodpeljal v mladost, David Amaro je zaplesal z gostujočo žirantko Nušo Derendo, Maja Oderlapje navdušila z energično Nedo Ukraden, Srđan Milovanović je ogrel vsa srca kot Mišo Kovač, Petra Zore pa je šokirala Nušo Derendo, ko se je prelevila vanjo in zapela njeno uspešnico Energy. Kdo bi si šov rad ogledal v živo? FOTO: Miro Majcen Šov in pol, bi lahko rekli! V drugi oddaji se obetajo nove preobrazbe, dvema tekmovalcema pa je zvezdniška ruleta namenila enako preobrazbo. Napeto bo! Tudi sami lahko postanete del te nepozabne zgodbe. Le izpolnite spodnjo prijavnico in že sodelujete v žrebanju. Čas imate do srede, 25. septembra do 12.ure. Srečnega nagrajenca bomo razveselili z dvema vstopnicama za oddaje, v nedeljo 29. septembra ob 20. uri. Nagrajenec bo objavljen na naši spletni strani, obveščen pa bo tudi po elektronski pošti, kamor bo prejel natančnejša navodila.