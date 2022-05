NAGRADNA IGRA: Osvojite vstopnice za finale Znanega obraza

V finalu šova Znan obraz ima svoj glas se bodo za laskavi naziv imitator leta potegovali trije finalisti, in sicer Adrijana Kamnik, BQL in Mario Pešić. Ostali nastopajoči bodo zapeli duete.

Kdo bo letos osvojil laskavi naziv in kdo se je gledalcem, žirantom in sotekmovalcem najbolj vtisnil v spomin s svojimi preobrazbami? To bomo videli že to nedeljo, 5. junija, na finalu šova Znan obraz ima svoj glas. Si želite spektakel ogledati v živo?

Vse, kar morate storiti, je, da do četrtka, 2. maja, do 9. ure, izpolnite spodnjo prijavnico. Starostna omejitev ogleda oddaje v živo je 16 let. Nagrajence, ki si bodo to nedeljo, 5. junija, šov ogledali v živo, bomo objavili na naši spletni strani in jih obvestili, da so prejeli vstopnice.

Veselo na lov za najbolj vročimi vstopnicami!