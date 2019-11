NAGRADNA IGRA: Si želite ogledati Znan obraz ima svoj glas v živo?

Vsak teden vas namreč razveseljujemo z nagradno igro, v kateri bodo vsakič trije srečneži osvojili po dve vstopnici, in tako dobili priložnost, da si šov preobrazb ogledajo v živo.

Vse, kar morate storiti, je, da do srede, 20. novembra, do 12. ure, izpolnite spodnjo prijavnico. Nagrajence, ki si bodo to nedeljo, 24. novembra, šov ogledali v živo, bomo objavili na naši spletni strani in jih obvestili po telefonu.

Vso srečo!