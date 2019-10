Nagradna igra: Znan obraz ima svoj glas

Nastopajoči šovaZnan obraz ima svoj glasimajo le teden dni časa, da se preobrazijo v svetovne zvezde, in to jim odlično uspeva. Majo Oderlap v tretji oddaji, ki bo na sporedu v nedeljo ob 20.00 na POP TV, čaka naloga, ki si jo je zelo želela: prelevila se bo v priljubljeno slovensko pevko, izbira pa lahko kar med dvema – Leo Sirk in Bilbi. Kaj mislite, za katero se bo odločila?

Sodelujte v nagradni igri in odgovorite na nagradno vprašanje. Morda boste prav vi izžrebani in deležni posebnega Znan obraz ima svoj glas darilca. Čas imate do ponedeljka, 7. oktobra, do 12. ure. Izžrebali bomo 10 nagrajencev.

Nagrajenci bodo obveščeni po elektronski pošti oziroma telefonu.