NAGRADNA IGRA: Znan obraz vabi na nagradni izziv

V prihodnji nedeljski oddaji šova Znan obraz ima svoj glas bo ena izmed točk tudi imitacija pesmi Iko Iko , zato vas vabimo, da skupaj s svojo prijateljico ali prijateljem odplešete enega izmed najbolj priljubljenih plesov znanega družbenega omrežja in ga delite z nami s pomočjo spodnje prijavnice. Med vsemi prispelimi prijavami bo naša kreativna ekipa izbrala najizvirnejše in najzabavnejše videe!

Ustvarjalci, ki bodo osvojili prvo in drugo mesto, si bodo oddajo Znan obraz ima svoj glas ogledali v živo, tretjeuvrščeni pa bodo prejeli majčko oddaje Znan obraz ima svoj glas. Zmagovalne videe bomo objavili na Facebooku, Instagramu in TikToku, in sicer na profilu šova Znan obraz ima svoj glas.

To je uspešnica, ki je obnorela svet mladih na družbenih omrežjih in v nepredvidljivem času kljub razdalji povezovala ljudi.