Naj imitatorja sezone sta brata BQL

Osmerica znanih obrazov je še zadnjič v letošnji sezoni šova Znan obraz ima svoj glas postregla z zabavnimi imitacijami in glasbenimi dueti. V finalu pa so se pomerili trije najboljši, kjer sta na koncu naziv naj imitatorja sezone osvojila brata BQL.

Dvanajsta in s tem tudi finalna oddaja najbolj zabavnega šova letošnje pomladi Znan obraz ima svoj glas je postregla s številnimi presežki, glasbenimi dueti, fantastičnimi imitacijami in napetem boju treh finalistov - Adrijane Kamenik, Maria Pešića in BQL. Finalno oddajo je tokrat s svojim prihodom na mesto četrte žirantke počastila zmagovalka pete sezone šova, priljubljena pevka Eva Boto, ki sama najbolje ve, kaj prestajajo nastopajoči. A štirje žirantje - Ana Maria Mitič, Helena Blagne, Andrej Škufca in Eva Boto so v finalni oddaji imeli zelo lahko nalogo in so lahko neobremenjeno uživali v šovu, saj tokrat niso podeljevali svojih žirantskih ocen, saj je zmagovalca letošnje sezone v celoti izbralo ljudstvo.

V finalu so se s svojimi preobrazbami pomerili Adrijana, Mario in BQL, ki so si za zadnjo oddajo sami izbrali, koga bodo imitirali. Ostali štirje znani nastopajoči pa so nastopili v glasbenih duetih, s katerimi so navdušili gledalce in žirijo. Na koncu pa so gledalci največ glasov in s tem tudi laskavi naziv naj imitatorja sezone podelili bratoma BQL. "Zmaga je za vsakega od nas, ki smo dvanajst oddaj skrbeli za zabavo. Sicer pa lahko rečeva, da sva končno enkrat prva," sta še v smehu priznala Anej in Rok.



In kakšne imitacije si je osmerica nastopajočih izbrala za finale?

DAMJANA GOLAVŠEK IN MARTINA MAJERLE

Prvi sta na oder imitacij stopili priljubljeni pevki, ki sta skupaj zapeli v duetu, in sicer sta postali Frank in Annie iz muzikala Annie Get Your Gun, zapeli pa sta pesem Anything You Can Do I Can do Better. "Jaz mislim, da sta vidve super par za oder. To je eden najboljših duetov, kar sem jih videla. Super sta zapeli in zaigrali, jaz pa se še nikoli nisem tako zabavala," je povedala Ana Maria, Andrej pa dodal: "Super sta bili. Damjana, ti si bila celo sezono super in ti tudi, Martina. Zdaj pa sta bili super na kvadrat." Tretja je oceno podala Helena: "Nobena preobrazba ne skrije to, kar je pod masko, to kar si. Osebnost in kvaliteta, to je to, kar imaš ti, Damjana. Ti si žlahtnica te sezone. Martina, ti si odlična vokalistka, zame si skrivnost te sezone, kar si dokazala z imitacijami." Zadnja je komentirala Eva: "Meni ni bilo jasno, kako bo izgledal prepir med dvema srčnima osebama, kakršni sta vidve v resnici. In bili sta res fenomenalni."

MARIO PEŠIĆ

Drugi je na oder stopil prvi finalist, priljubljeni koroški glasbenik, ki je osvojil tri zmage v sezoni, v finalu pa se je prelevil v priljubljenega Bajago, zapel pa je hit pesem Ti se ljubiš na tako dobar način. "Isti je kot original! (smeh) Isti obra, isti glas, iste kretnje. Danes si nas zapeljal do konca. Bravo!" je povedala Eva, Helena pa dodala: "Mario, jaz sem tebe skozi šov doživela kot enega Cankarja. Imel si notranje boje in vse, spoznal pa si, da si veliko več, kot misliš, da si. Pojdi v svet, ker tebe čakajo odri sveta. Zame si bil srčni bojevnik te sezone. Jaz sem uživala do konca." Tretji je komentiral Andrej: "V vseh imitacijah si ti lepo zidal tortico svojih nastopov, Bajaga danes pa je bila češnjica na torti. To je bilo noro!" Zadnja je ocenjevala Ana Maria: "Tudi jaz sem zelo ponosna nate, ker si si drznil pokazati čustva. Bajaga pa, ti si res pel kot bi bil on in te občudujem do konca."

ADRIJANA KAMNIK

Tretja je na oder stopila talentirana Korošica, ki je osvojila kar pet zmag sezone, v finalu pa se je odločila, da bo imitirala svojo najljubšo izvajalko, kraljico rock'n'rolla Tino Turner, zapela pa je uspešnico Proud Mary. "Jaz danes zelo uživam. To je bilo noro. Tamala, ne vem, če se zavedaš v kako velike čevlje si stopila danes? Jaz sem res fan Tine Turner in tudi ti si na tem odru premikala svet. Proti njen si sicer dete, ampak imaš energijo v sebi, ki je zmagovalna," je povedal Andrej, Helena pa dodala: "Ti si z vsemi žavbami namazana in si vse najboljše prihranila za konec. Imaš zvezdniški material in si moja zvezda severnica te sezone." Naslednja je komentirala Ana Maria: "Adrijana, ti si s popolno natančnostjo izvajala vse imitacije v sezoni. Kot Tina pa si bila pravi komet in bomba." Zadnja je ocenjevala Eva: "Jaz sem te spremljala celo sezono in sem vsakič rekla, ti nisi normalna! (smeh)"

BQL

Naslednja sta na oder stopila zadnja finalista, Anej in Rok Piletič, ki sta osvojila dve zmagi v sezoni, za finale pa sta si izbrala imitacijo Ansambla bratov Avsenik in zapela pesem Slovenija, od kod lepote tvoje. "Mene sta čisto raznežila! Kdor je bil kaj po svetu, ve občutke, ko prideš spet domov. Uspela sta v meni vzbuditi vrtiljak čustev," je povedala Ana Maria, Andrej pa dodal: "Vidva falota, ta glasba dejansko ima en naboj, ki sproži v Slovencih tisto nekaj. Vidva sta res nekaj posebnega in vama čestitam." Naslednja se je oglasila Eva: "Anejčica, kako si hud! Nisem vedela, da vama narodnozabavna glasba tako zelo paše. Mi smo se nasmejali in uživali." Zadnja je komentirala Helena: "Meni je pri vama najbolj všeč, da sta vse izzive sprejemala brez drame. Lažje vama je bilo, ker sta bila dva in se bodrila. Zame sta najbolj nakulirana brata sezone in sem ponosna na vaju in ta imitacija nocoj je bila super."

