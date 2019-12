'Najtežje je bilo nastopati pred originalno Marlenno'

Potem ko jeSrđan Milovanović v deveti oddaji šova Znan obraz ima svoj glaszmagal z imitacijo legendarnega glasbenika Leonarda Cohena, je v deseti oddaji ponovno prepričal žirijo, sotekmovalce in gledalce, tokrat z odlično imitacijo Marlenneiz tria Sestre, ki nas je leta 2002 zastopal na Evroviziji s pesmijoSamo ljubezen. "Kar se samega komada tiče, sem bil takrat čisto navdušen, ker mi je res všeč in nosi tudi krasno sporočilo, Sestre pa so bile takrat svež veter na sceni. Današnji nastop je bil precej zahteven, ker – kot je rekel Tomaž sam – je koreografijo delala Mojca Horvat in so jo res odlično naredili. Meni pa je bilo najtežje, da sem moral nastopati pred originalno sestro Marlenno. No, pa to, da sem bil presenečenje zanj, kar pomeni, da so me skrivali kot najbolj varovano skrivnost. Štiri ure sem bil zaprt v kleti," je v smehu povedal Srđan.