Največja preobrazba doslej bo Alexa vrnila v 'buckasto' otroštvo

Alex Volasko bo postal skoraj 230-kilogramski havajski pop zvezdnik Israel Kamakawiwo'ole, ki je v življenju trpel zaradi čezmerne debelosti, umrl pa je leta 1997 zaradi zapletov z zdravjem, star komaj 38 let. "Nastopa se zelo veselim, je pa pesem najbolj zahtevna prav v tem, ker je tako preprosta. S tem, da bom pel in igral v živo! Kljub temu gre za pesem, ki me vedno znova navduši, zato sem zelo vesel, da jo bom izvajal," je priznal Alex, ki nam je razložil tudi, kako mu gre težka izgovarjava pevčevega priimka. "Izgovorjava mislim, da mi kar gre. (smeh) Ampak ne me preveč spraševati, ker se vseeno znam zaplest."