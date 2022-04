Nastja Gabor: Na srečo imamo Slovenci narodnozabavno glasbo že v krvi

Vedno nasmejana Nastja Gabor bo nocoj slekla kostum čustvene Kelly Clarkson in stopila v čevlje priljubljene pevke Stanke Kovačič in zapela narodnozabavno pesem Prinesi mi rože . ''Ljudsko obarvane pesmi imamo vsi Slovenci v krvi, tako da težko rečem, da mi zvrst ni blizu. Je pa res, da sama izvajam drugačen stil glasbe, a kljub temu se rada zavrtim tudi na polke in valčke. Stanke osebno ne poznam, sem si pa pogledala njene nastope in intervjuje ter morem reči, da je zelo nežna, skromna in prisrčna gospa. In skladno s tem tudi njen glas kar boža in pomirja,'' je za nas povedala Nastja, ki svojo tokratno imitacijo vidi kot poseben izziv.

''Na prvi pogled je imitacija videti enostavna, ker je tako Stanka, kot tudi sama pesem, umirjena in gre hitro v uho. Mene ste že spoznali in veste, da se smejim do ušes in da sem kar energična punca, tako da prva težava je tukaj. Ujeti zasanjanost, umirjenost in ta nežen pogled Stanke ne bo mačji kašelj. Kar se pa tiče imitiranja njenega petja ... uff ... peti narodno glasbo ali pop glasbo je nekaj popolnoma drugega. Tam je vse ravno, brez pop okraskov, a hkrati moram lepo nežno plavati, saj pojem valček. Predvsem pa moram ujeti to Stankino tehniko, ona ves čas poje mezzo piano (srednje tiho) in pri tonih, ki so dolgi, gre kar v pianissimo (zelo tiho), če malo pretiravam. (smeh) In ko sem jaz opazovala narodnozabavne pevce, sem ugotovila, da zelo odpirajo usta pri petju, Stanka pa ima ves čas nežen nasmešek, s katerim zapoje pesem Prinesi mi rože. Vsi samoglasniki se odpojejo s tem lepim, nežnim nasmeškom in z malo premikajočimi se usti."

Ne bo pa prvič, da bo Nastja pela to pesem. ''Enkrat sem jo zapela na poroki, saj so svatje imeli glasbeno željo. Harmonikar mi je dal besedilo in rekel poj, jaz ne morem, ker to poje ženska. (smeh) Ni mi preostalo drugega, kot da jo zapojem. (smeh) Pesem sem približno poznala, kot poznamo V dolini tihi, Na Golici, Nocoj je druga rekla mi in še ostale narodnozabavne uspešnice. Nikakor pa to ni prednost. Peti kot Nastja ali imitirati gospo Stanko, je druga pesem."



