Nastja Gabor se bo zapisala v zgodovino, imitirala bo Damjano Golavšek

Priljubljeni šov Znan obraz ima svoj glas že vso sezono navdušuje s takšnim in drugačnim imitacijami. Tokrat pa vedno nasmejano pevko Nastjo Gabor čaka poseben izziv, ki se ni zgodil še v nobeni sezoni doslej – imitirala bo namreč kar svojo sotekmovalko Damjano Golavšek. "Jaz bom rekla samo to, da je vedno lepo biti Damjana Golavšek. Ona se mi je prav zasidrala v srček in samo, da pomislim na Damjano, dobim iskrice v očeh. Všeč mi je, ker je preprosta, srčna, zrela ženska, polna otroške igrivosti. Nastopa se zelo veselim, a hkrati imam tremo, ker bo Damjana v prvi vrsti," je pred nocojšnjo oddajo priznala Nastja, ki nam je zaupala največjo oviro pri tokratni imitaciji. "Predvsem je to Damjanin način petja. To ni moj naravni zvok in peti tako zahtevno pesem v nenaravni legi ni najbolj enostavno, čeprav mora izgledati, kot da je. (smeh). Poleg petja pa Damjana s pogledi in interpretacijo čara s to pesmijo in to moram dostaviti nocoj," je še priznala Nastja.



'Komaj čakam, da jo vidim in slišim'



Nad Nastjino tokratno imitacijo je navdušena tudi njena sotekmovalka, originalna Damjana Golavšek. "Presenečena in počaščena sem bila, ko sem izvedela, da bo Nastja imitirala mene. Prav nobenih skrbi nimam, da ji ne bi uspelo. Nastja zna loviti nianse v barvah glasu in dokazuje ne samo, da je odlična pevka, ampak tudi imitatorka. Zelo se veselim , da se bom skozi njeno zrcalo vrnila 15 let nazaj. Nastja naj se preda glasbi in strastno pristopi k podajanju besedila. Pesem je kot mantra, ki iz kitice v kitico narašča in nas prepričuje, da bi vzljubili naš čudoviti modro zeleni planet," je povedala Damjana, ki je Nastjo obiskala tudi na vajah.