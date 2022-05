Nastopajoče bo v nedeljo ocenjevala Saša Lendero

Osmerica nastopajočih šova Znan obraz ima svoj glas se že pospešeno pripravlja na deveto oddajo, ki jo bo v nedeljo s svojim prihodom počastila tudi ena in edina Saša Lendero . "Zelo se veselim nedeljske oddaje, ker imam vedno rada dobra presenečenja in ta oddaja vsakič postreže z mnogimi, " nam je zaupala Saša, ki dodaja, da bo ocenjevala po navdihu trenutka. " Ne vem še, kakšna žirantka bom. Se bom pustila voditi čustvom in vtisom, ki jih bom dobila v tistem trenutku. Sama zelo dobro vem, kako težko je premagati strah in upanje, da boš dal vse od sebe in se prikazal v najboljši luči. Sem zelo razumevajoča do vsega, kar se zgodi na odru, saj sem tudi sama doživela že nešteto stvari. Predvsem pa se pridem v oddajo zabavat in uživat v nastopih talentiranih znanih obrazov. "

Z Martino sta povezani že leta

Priljubljena pevka nam je pred nedeljsko oddajo še povedala, da bo na žirantskem stolčku prekipevala od pozitivne energije, ki jo šov imitacij prinaša. "Spet bom izhajala iz svojih izkušenj, saj vsakokrat znova, ko gledam nastope drugih, je res energija tista, ki ljudi pritegne ali pa jih pusti mlačne. Ne bom presojala popolnosti, ampak tisto, kar bo nastop zbudil v meni." Saša Lendero se zelo veseli tudi nastopa Martine Majerle, ki bo imitirala prav slavno pevko in zapela njeno mega uspešnico Ne grem na kolena, ki je obema tudi ena velika skupna točka. "Martinine imitacija se res zelo veselim in me zelo zanima, kakšna bo. Ne vem, če veste, ampak Martina je bila velik del moje zgodbe pri pesmi Ne grem na kolena, saj v njej poje spremljevalne vokale in je z mano večkrat stala na odru in to pesem prepevala. Vedno sem si želela, da bi Martina našla pot do solo kariere, ker je izjemna in si to zaslužil. Ne vem, če bi morala Martini sploh dati še kakšen dodaten nasvet, saj ima izvrstne mentorje in tudi sama zna odlično nastopati. Je pa bila ta pesem zame takrat eno tako očiščenje pretekle zelo težke zveze in mislim, da se čuti veliko ene te bolečine in čustev. Zaželim ji lahko samo vso srečo in se pustim presenetiti, kakšna Saška bo Martina," je še v smehu povedala Lenderova.

Kako se bo Saša Lendero odrezala v vlogi žirantke, ne zamudite to nedeljo ob 20. uri na POP TV.