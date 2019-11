Nastopajoči o izzivih protetike: Težko je peti in zelo je vroče

Vsako nedeljo v šovu Znan obraz ima svoj glas spremljamo odlične imitacije in neverjetne preobrazbe v različne glasbenike, ki so zaznamovali popularno kulturo in s svojo pojavo, pesmijo ali glasbeno zapuščino obogatili glasbeno zgodovino.

Nastopajoči letošnje sezone priljubljenega šova imitacij Znan obraz ima svoj glas so se v devetih oddajah morali soočiti z raznovrstnimi izzivi. Alex Volasko se je preobrazil v havajskega pevca Israela Kamakawiwo'Ola, ki je imel skoraj 340 kilogramov, Petra Zore se je pod protetiko skrivala, ko je upodobila evrovizijsko zmagovalko Netto, Srđan Milovanovićin David Amaro sta se preobrazila v filmski lik Maska.

Za vse neverjetne preobrazbe zadolžena ekipa izjemnih maskerjev in umetnikov protetike, glavna pa je Mirjam Kavčič, oblikovalka maske in specialnih efektov. "Gre za igro senc in svetlobe, s čimer lahko ravno tako dosežemo precejšnjo spremembo obraznih potez, tovrstno znanje pa vsekakor pride prav na področju oblikovanja mask. Oblikovalec maske namreč pozna tudi neke druge efekte, seznanjen je s postopki, kot je denimo ustvarjanje protetike, kar potem, skupaj z obvladanjem tehnik ličenja, združi v neko popolno celoto," je za 24ur.com povedala Mirjam, za oddajo POP IN pa dodala, da pri vsaki preobrazbi pri originalnem liku iščejo malenkosti, ki človeka razlikujejo od drugih. Pri Petrini preobrazbi v Meryl Streepse je tako zelo osredotočila na njen nos.

FOTO: Miro Majcen

’Pod vso protetiko je hudičevo vroče’ Vsako nedeljo se vsaj eden od nastopajočih sooča s težavami, ki jih prinese preobrazba, ki zahteva veliko protetike. Alex Volasko se je tako moral spremeniti v 340-kilogramskega havajskega pevca, za kar je moral nase ’navleči’ veliko ’materiala’. Za naš portal je povedal, da mu je pot z obraza tekel v ušesa: "V ušesih imam slušalko, zato se mi je za trenutek zdelo, kot da se malo utapljam."Tudi če preobrazba ni tako drastična, tudi če lik nima 340 kilogramov, so lahko nedeljske oddaje pravi zalogaj. David Amarose je pred tedni prelevil v bosanskega pevca Halida Bešlića. Kot je povedal po oddaji, se pod masko ni tako zelo zabaval, kot se je zdelo gledalcem:"Pod to masko sem umiral, leče me bolijo. Moraš se tudi navaditi peti pod to masko, ampak smo naredili."

Maja Oderlap, ki je bila v sedmi oddaji članica finske skupine Lordi, je povedala, da je na stolu sedela kar nekaj ur: "Tu zadaj sem imela tudi krila, ki so tehtala približno 20 kilogramov, kar zame ni malo, poleg tega pa je v tem hudičevo vroče." In kaj na svoje preobrazbe pravi Petra Zore? "Končno lahko vidim, kakšna bom, ko bom babica. Bom kar v redu, no," je v smehu povedala Petra Zore, ki se je v osmi oddaji preobrazila v Meryl Streep iz filmaSlavno neslavna Florance: "Za to masko sem bila na stolu štiri ure in pol."Dodala je, da to zanjo ni bila najbolj naporna preobrazba: "Moram priznati, da je bila Netta hujša. Ker sem imela pod obrazom, na vratu veliko več protetike. Pri Netti sem morala uporabljati mimiko, kar je bilo zelo težko z vso to protetiko na obrazu." Petra, ki pravi, da je pod vso protetiko, ki pomaga k preobrazbi človeka z malo več kilogrami, izjemno vroče, je še povedala: "A čeprav je tako zelo vroče, si samo misliš, da je pomembno, da spelješ ta nastop in komaj čakaš, da se končno slečeš iz tega. Res ni lahko."