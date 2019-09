'Nekateri prijatelji mi včasih rečejo, da sem se rodil 100 let prepozno'

Energični Matic Supovecje bil vedno obdan z glasbo: "Moja družina je bila vedno povezana z glasbo, oče, dedek, stric ... Že kot majhen deček sem hodil z njimi na koncerte, poleg tega se je oče ukvarjal z elektroniko, tako je bila doma vedno najnovejša tehnologija, kjer sem že kot otrok spremljal glasbene oddaje, doma smo imeli tudi kasete, glasba je bila vedno z menoj. Spomnim se vožnje z očetom, takrat je zelo veliko poslušal zasedbo Eagles. Tako so se vrtele pesmi, kot so Tequila sunrise, Take it Easy ... Potem so bili tukaj še Beatles, Roxette ... Glasnost sva dala do konca in zraven oba pela. Ob neki priložnosti mi je oče povedal, kako navdušen je bil nad dejstvom, da sem že kot majhen otrok ljubil glasbo. Takrat ni bilo toliko glasbe na voljo, oče se je službeno vozil v tujino po glasbene dele in tam kupil vinilke ..."

Kdaj pa je prišel na vrsto oder? "V osnovni šoli so me vprašali, če bi zapel v sklopu Korajža velja, to je bil projekt po osnovnih šolah, tako sem v drugem razredu prvič stopil na oder, in od takrat sem vedno nastopal. Ko sem bil pri tabornikih, sem videl prijatelja igrati kitaro, takrat sem se začel sam učiti tudi to. V srednji šoli pa me je slišal oče od sošolca in me povabil, če se pridružim njihovi zasedbi, bila je stara rock scena, tako smo bili kar lep čas skupaj ... Nato pa je prišel Ansambel Unikat, ki so bili bolj v narodnih vodah, ampak so želeli iti tudi v bolj zabavne glasbene vode in so me povabili zraven."

A do glasbe ni bilo lahko priti

"Včasih ni bilo tako lahko priti do glasbe, glasbene opreme ... Ko poslušam vse zgodbe o tem, kako so tihotapili opremo, o tem, kako se je včasih hodilo na koncerte. Kot otrok sem šel z očetom na Parni valjak, to so bile cele priprave, ker nisi imel veliko priložnosti, da bi videl to 'živo sceno'. Bolj romantično je bilo vse skupaj. Zdaj je vse takoj pri roki, na YouTube kanalih vse takoj vidiš. Nič ni več tako posebno."

Otroci zdaj to zamujajo? "Mislim, da zelo zamujajo. Ko sva bila z bratrancem na naši kmetiji, sva imela na voljo delavnico ter orodje in sva vedno nekaj ustvarjala, delala z rokami, gradila hiše na drevesu, kopala jame ... Bila je izkušnja, naučila sva se novih stvari, nekaj sva sama naredila, bil si ponosen na svoje delo. Tudi ko odrasteš in narediš nekaj s svojimi rokami, to res ceniš, to nekaj pomeni. Nekateri prijatelji mi včasih rečejo, da sem se rodil 100 let prepozno, ker me stvari iz preteklosti res zanimajo, doma imam na primer vse narejeno v starem slogu. Zato otrokom vedno govorim, naj gredo ven, naj kolesarijo, naj se igrajo zunaj, ustvarjajo, čim manj notri, televizije, telefonov ... Želim, da cenita naravo, delo, da je to dobro."