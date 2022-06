Nocoj bo znano, kdo bo naj imitator sezone

V finalni oddaji zabavnega šova Znan obraz ima svoj glas bo Adrijana Kamnik, ki je osvojila kar pet zmag v letošnji sezoni, imitirala svojo vzornico Tino Turner, Mario Pešić, ki ima tri zmage v sezoni, bo postal Bajaga, brata BQL, ki imata dve zmagi v letošnji sezoni, pa bosta imitirala Avsenike. Vsi trije finalisti so dobro pripravljeni in že komaj čakajo začetek oddaje. "Nocoj bo kar špricalo z odra. Cela oddaja bo več kot zabavna in tudi naš bo za naziv naj imitator sezone zabaven, zanimiv in nepozaben," so pred finalno oddajo povedali trije finalisti.



Vrača se naj imitatorka Eva Boto