Nocoj na vrsti prvi duet sezone

Alex Volasko in Eva Boto, ki sta bila v drugi oddaji Nat King Cole in Senidah, bosta tokrat nastopila v duetu, in sicer se bosta prelevila v Lady Gaga in Bradleyja Cooperja, zapela pa bosta pesem Shallow, ki je dobila oskarja za najboljšo izvirno skladbo 2018.

"To je zelo pocukrana pesem! Saj ne rečem, vsak rabi kdaj romantiko... Ampak v današnjem času res kakšne lepe pesmi preveč pocukrajo, ko jim dodajo vse to 'okraske'. Jaz, ko sem se pripravljal na nastop v tretji oddaji, sem poskušal vse to odmisliti in se skoncentrirati samo na pesem," je priznal Alex Volasko, ki je sicer precej romantičen tip človeka.