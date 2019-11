Nov teden prinaša nove zgodbe: spoznajte tretjo peterico finalistov projekta Mladi upi 2019!

V preteklih dveh tednih ste lahko podrobneje spoznali prvih deset finalistov projekta Mladi upi 2019, ta teden pa vam predstavljamo življenjske zgodbe tretje peterice. Perspektiven glasbenik, ki igra na tenorski helikon, znanstvenik, paraplavalka, kanuist na divjih vodah in taekwondoist so mladi upi, katerih zgodbe vas bodo zagotovo navdihnile. Oglejte si jih na spodnjih povezavah.

To so mladi upi tega tedna. FOTO: Zavarovalnica Triglav

Ne pozabite – prejemnika finančne podpore boste lahko z glasovanjem na spletni strani Mladi upi izbrali tudi vi. Glasovanje se začne 5. decembra, ko bomo predstavili življenjske zgodbe vseh dvajsetih finalistov! Za Bratka Krivokapića glasbeni poznavalci pravijo, da je verjetno eden najboljših mladih glasbenikov v Sloveniji ta hip. Izstopa pa tudi zato, ker igra na novo glasbilo, tenorski helikon, ki v svetu še ni tako poznano in ga je ustvaril njegov oče. Aktivno igra že deveto leto. ’’Najbolj mi je pri igranju všeč, da skozi ’glasbeni jezik’ občinstvu povem eno prelepo zgodbo in mu glasbo skušam tudi čim bolj približati,” pove 18-letnik.S tem posebnim glasbilom je pod očetovim mentorstvom dosegel številne uspehe. Cilje pa si je postavil zelo jasno in zelo visoko: “S helikonom želim doseči, da se začne uporabljati množično, ker je res sijajen inštrument s prelepim zvokom. Rad bi postal prepoznaven kot svetovni solist na helikonu.”Bratko trenutno obiskuje tretji letnik ljubljanske Akademije za glasbo. Pravi, da posebnih vzornikov nima, niti se nima po kom zgledovati. Je pa sam navdih za številne umetnike, saj so do zdaj številni skladatelji posebej zanj in njegov inštrument zložili izvirno glasbo. Med drugim je nastopal že v ZDA, Rusiji, Latviji, Avstriji, Španiji, Nemčiji in Srbiji.

Bratko Krivokapić, helikonist FOTO: Mateja Jordovič Potočnik

Lovro Drofenik,dijak 3. letnika I. gimnazije v Celju, je navdušen nad znanostjo. Zanimajo ga predvsem naravoslovne vede in tehnika, do zdaj pa je bil najuspešnejši v matematiki.Ljubezen do številk, računanja in reševanja matematičnih problemov je podedoval, saj je njegova mama profesorica matematike. Priprav za matematično olimpijado se je začel udeleževati že v 9. razredu osnovne šole, na tekmovanjih iz logike, matematike, razvedrilne matematike, računalništva, kemije, geografije, lingvistike in drugih področij pa dosega zlata priznanja in najvišja mesta. Zanima ga ogromno stvari, zato o nadaljnjem študiju še ni povsem prepričan, a zagotovo bi rad študiral nekaj v povezavi s tehnologijo. Pravi, da bi rad pomagal popularizirati matematiko v šolah, saj meni, da ima večina do nje še vedno slab odnos iz povsem napačnih razlogov. “Matematika ni samo računanje, je mnogo več od tega, predvsem na olimpijadah je poudarek na razmišljanju, ne toliko na samih konceptih matematike. Tam je teorije precej malo, nato pa je iz teorije treba inovativno na najrazličnejše načine sestaviti rešitev.”

Lovro Drofenik, matematik FOTO: Mateja Jordovič Potočnik

Lucija Planinc je 19-letna parašportnica, ki se ukvarja s plavanjem. Tekmovalnost ima tako rekoč v krvi, saj je odraščala s tremi starejšimi brati, in tekmovalnost med njimi je bila ves čas prisotna. Najbrž je prav zato vzljubila šport. Kljub svojim telesnim pomanjkljivostim – slabovidna je na obe očesi – ima šport zelo rada. Najprej se je pet let ukvarjala z ritmično gimnastiko, ki ji je dala ogromno. “Tekmovala sem z videčimi, tudi kakšen kij mi je padel na glavo. Največji uspeh pa sem zabeležila z zmago na državnem prvenstvu v skupinskih sestavah. Zahvaljujoč zavodu Vidim cilj sem tudi smučala.”Plavati je začela v devetem razredu in takoj ugotovila, da je ta šport kot nalašč zanjo, saj je dobro vplival na oči, ki jih ji ni bilo treba napenjati. Prišle so prve tekme, z njimi pa tudi rezultati. Letos jo je nekoliko ovirala poškodba, zato ni mogla optimalno trenirati. Je pa zelo ponosna na svoj krstni nastop na evropskih paraigrah mladih, kjer je pred dvema letoma dosegla odmeven rezultat. V Genovi je bila srebrna na 100 metrov prsno in bronasta na 100 metrov prosto. Njeni paradni panogi sta sicer 50 metrov prosto in 50 metrov prsno. Zdaj pridno trenira, da bi presegla samo sebe in postala še hitrejša in boljša v vseh disciplinah. Njen cilj je nastop na paraolimpijskih igrah.

Lucija Planinc, paraplavalka FOTO: Mateja Jordovič Potočnik

18-letni kanuist na divjih vodah Nejc Polenčič je začel veslati že kot majhen otrok. Pri 11 letih se je priključil kajak klubu v Solkanu (Kajak klub Soške elektrarne). “Kot vsi sem najprej veslal v kajaku, nato pa sem na pobudo trenerja poskusil kanu. Takoj me je prevzel in že naslednje leto sem tekmovalni kajak kar prodal. Kanu mi je bistveno bolj všeč. Zdi se mi tudi bolj eleganten.” Kmalu je začel tekmovati in zmagovati. Nato je pri 13 letih doživel šok in hud udarec za mladega športnika – zaradi stresnega zloma vretenca oziroma spondilolize so mu namestili kovinski steznik in predpisali pol leta strogega mirovanja. Čeprav se mu je skoraj podrl svet, se je čez pol leta znova vrnil na treninge in pozneje tudi na tekmovanja. Začeli so se nizati uspehi na velikih tekmovanjih – tako državnih kot mednarodnih, ki jih je kronal z letošnjo zlato medaljo na svetovnem mladinskem prvenstvu.“Moje želje za naprej so seveda visoke. Želim si čim prej postati član A-članske reprezentance in redno tekmovati v svetovnem pokalu. Dolgoročni cilj pa so seveda olimpijske igre. S trdim delom in malo sreče bi mi lahko uspelo,” pravi Nejc.

Nejc Polenčič, kanuista na divjih vodah FOTO: Mateja Jordovič Potočnik

18-letni Nik Auguštin je perspektivni taekwondoist, ki je začel trenirati v prvem razredu osnovne šole. V ta šport se je ‘zaljubil’ na prvi pogled. Nato je bila z vsakim tekmovanjem in vsako zmago ljubezen do tega športa samo še večja in zdaj je nepogrešljiv del njegovega vsakdana. Tako je že osmo leto zapored državni prvak. Na mednarodnem nivoju je uspehe začel nizati leta 2015, ko je dobil priložnost, da zastopa Slovenijo na kadetskem evropskem prvenstvu v Franciji. Takrat je postal stalni član reprezentance in se začel udeleževati tekem svetovnega pokala in ostalih prvenstev. Lani je dosegel nekatere največje uspehe, saj je postal evropski klubski prvak in dosegel 5. mesto na mladinskem svetovnem prvenstvu in olimpijskih igrah mladih. Prav uspeh na igrah mu je dal neverjetno motivacijo in zagon za nadaljevanje športne kariere. Lani je dobil priznanje za perspektivnega športnika Maribora za leto 2018. Oči ima uprte v olimpijske igre, se pa že zdaj zaveda, da kariera športnika ni dolga, zato je njegov cilj, da po končani športni karieri nadaljuje delo v taekwondoju kot trener. Odlikuje ga namreč tudi želja, da pomaga drugim ljudem.

Nik Auguštin, taekwondoist FOTO: Mateja Jordovič Potočnik

Potek projekta Mladi upi 2019 lahko spremljate na spletni strani Mladi upi, kjer vam torej vsak teden predstavimo novo peterico mladih nadarjenih športnic, športnikov, parašportnic, parašportnikov, umetnic, umetnikov, znanstvenic in znanstvenikov, ki jim je s svojim talentom in dosežki strokovno komisijo uspelo prepričati, da si ravno oni zaslužijo vstopnico v finalni del izbora. V četrtek, 5. decembra, bodo tako razkrite zgodbe zadnje peterice finalistov, na osnovi razpisnih meril pa bo nato strokovna komisija izbrala prejemnike finančne podpore. Svojega zmagovalca in s tem prejemnika finančne podpore pa boste lahko z glasovanjem, ki se bo na spletni strani Mladi upi začelo 5. decembra, izbrali tudi vi.

