Nuša Derenda bo četrta žirantka šova Znan obraz ima svoj glas

Pred tremi leti je nastopala kotAdele, ko jo je Tilen Artač 'uporabil' kot joker karto (vsak nastopajoči je lahko enkrat med sezono za pomoč prosil slavnega prijatelja ali prijateljico). "Joj, je bilo kar stresno," je za 24ur.com povedala Nuša, ki je takrat nastopala kot Adele, "takrat z glasom nisem bila najboljša, kar zadeva vokalno kondicijo. Takrat nisem bila najbolj zadovoljna s svojim nastopom, moram priznati. Sploh vokalno. Mislim, da so me kar dobro uredili sicer, tudi gibe sem bolje zadela, kot sem zapela. Ampak pustimo zdaj to, imaš dneve, ko si boljši, in dneve, ko si slabši, zato še bolj razumem nastopajoče in ne poskušam preveč kritizirati, ker vem, da to ni enostavno."

Povedala je, da se v vsakem primeru zaveda, da preobrazbe, kot so te v šovu Znan obraz ima svoj glas, niso enostavne in da bo zato kot žirantka bolj popustljiva. "Zdaj bo seveda malo drugače kot prvič, saj sem se vmes tudi sama mogla preobraziti v Adele. Zagotovo bom bolj popustljiva. Vem, da to ni enostavno."

Pravi, da se sicer veseli vsakega nastopa, ki mu bo v nedeljo priča, in da bi bila najbolj vesela, če bi se kdo od nastopajočih prelevil v Pink, saj je njena velika oboževalka: "Pa saj sem bila na njenem koncertu pred desetimi leti, a je v tem času izdala toliko pesmi, ki so mi všeč, da bi jo z veseljem spet gledala."Povedala je, da ima rada koncerte, a da za njih nima časa, saj jih nikoli ne načrtuje pravočasno zaradi osebnih in poslovnih obveznosti.