Nuša Derenda iz srca hvaležna za izkušnjo

Deseta oddaja zabavnega šova Znan obraz ima svoj glas je postregla s presenečenjem, ki si ga bo Matevž Derenda zapomnil za vedno. Na odru se mu je namreč pridružila mama Nuša Derenda, oba pa sta bila ganjena do srca in nam po nastopu zaupala čustvene vtise.

Čeprav je priljubljeni pevec Matevž Derenda ves prejšnji teden spraševal svojo mamo Nušo Derenda, eno najboljših pevk pri nas, ali se mu bo pridružila na odru v deseti oddaji šova Znan obraz ima svoj glas, je Nuša vsakič rekla ne in tako skrivala veliko presenečenje. Matevž je namreč imitiral prav svojo mamo, zapel pa je njeno veliko uspešnico Čez 20 let. Na koncu nastopa pa se mu je pridružila še Nuša in ga povsem presenetila.

Matevž in Nuša Derenda v oddaji Znan obraz ima svoj glas.

"Jaz sem se ves večer kar tresla za odrom, čeprav sem Matevžev nastop slišala že na vaji in je odpel res odlično. Bala sem se, ker ima čisto drugačen glas kot jaz, skladba je zelo visoka, on ima pa baritonsko 'štimo'. Ampak se je dobro prilagodil, saj se vedno zna, naredil je šov in je pel nežneje kot jaz pred leti, ko sem kar malo kričala med to pesmijo," je v smehu priznala Nuša in dodala: "Matevž me res preseneča iz oddaje v oddajo in zelo sem ponosna nanj. Kako je obvladal mojo pesem! Zelo lepa izkušnja. To je tudi nekaj edinstvenega, saj v Sloveniji ni veliko takih parov, ko bi mama in otrok zapela skupaj, sploh pa v taki super oddaji. Mislim, da sem imela solzne oči, ko sem ga zagledala na odru in poslušala, kako me imitira, ampak tudi sama sem se morala skoncentrirati na nastop. Rekla sem si: Glej glej, res mi je podoben, samo veliko večji je, kot sem jaz (smeh). Res sem noro hvaležna za to izkušnjo," je še priznala Nuša.