Nuša Derenda: Redkokdaj me kaj tako prizadene, da bi jokala

Denis je Nuši tik pred Petrinim nastopom razkril, da se bo postavna plavolaska prelevila vanjo in zapela Energy, s katero je Nuša nastopila na Evroviziji leta 2001. "Nisem verjela! Gledala sem naprej točko, da prihaja Cristina Aguilera in sem se koncentrirala na to, kaj pričakujem. Slišim Denisa, da našteva moje pesmi in ni mi bilo nič jasno,"je povedala Nuša in dodala: "In potem še Urša in še Lucienne!"