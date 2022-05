Nuša Derenda: Sinu nisem mogla kaj dosti pomagati

Priljubljenega pevca Matevža Derendo nocoj v šovu Znan obraz ima svoj glas čaka zelo zahtevna naloga, saj bo moral imitirati svojo mamo Nušo Derenda, eno najboljših slovenskih pevk.

Deseta oddaja najzabavnejšega šova letošnje pomladi Znan obraz ima svoj glas, ki bo na sporedu nocoj ob 20. uri na POP TV, bo nekaj posebnega za postavnega pevca Matevža Derendo, ki je na zadnji zvezdniški ruleti sprejel izziv voditeljev Petra Polesa in Saša Stareta, naj imitira svojo mamo, energično pevko Nušo Derenda. "Zadnje tri oddaje sta me Pero in Sašo prepričevala, naj imitiram mamo, in sem podlegel pritisku (smeh). Čeprav mi je ruleta določila drugo imitacijo, sem uslišal željo voditeljev in se odločil za imitacijo mame," je povedal Matevž, ki je priznal, da ga čaka največji izziv doslej, saj stopiti v Nušine čevlje nikakor ni preprosta naloga.

icon-expand Nuša in Matevž Derenda FOTO: Instagram

Nuša in Matevž Derenda sta kot mama in sin zelo povezana, imata pa tudi posebno vez, saj imata rojstni dan na isti datum. "Ja, res je, ampak ne samo dan in mesec, še letnica rojstva je samo obrnjena," je še v smehu povedal Matevž. Nuša Derenda je zelo ponosna na svojega sina in njegove nastope: "Seveda sem ponosna, čeprav vedno pravim, da je prostor za izboljšave. Mame moramo malo žugati svojim otrokom (smeh). Če bi morala izbrati najljubšo Matevževo imitacijo v šovu, bi izbrala imitacijo legende muzikalov, igralca Donalda O'Connorja, ker je takrat pokazal vse svoje talente," je priznala Nuša.

icon-expand Nuša Derenda bo nocoj navijala za sina Matevža. FOTO: Instagram

Za sina bo držala pesti



Priljubljena pevka Nuša Derenda je za naš portal 24ur.com še priznala, da Matevžu pri tokratnem nastopu ni mogla veliko pomagati. "Ko sem na ruleti videla, da bo imitiral mene, me je malo skrbelo, malo sem bila navdušena, predvsem pa presenečena. Kaj dosti mu z nasveti niti nisem mogla pomagati, saj imam jaz ženski vokal, Matevž pa moškega. Me pa zelo zanima, kako bo izpeljal to imitacijo. Nedeljskega nastopa mi ni hotel niti malo razkriti, tako da se mi še sanja ne, kako bo zvenel. Bom pa vsekakor navijala zanj," je priznala Nuša, ki komaj čaka, da sliši, kako bo sin zapel njeno veliko uspešnico Čez 20 let.



