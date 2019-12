O Alexu Volasku je spregovoril njegov profesor

Vsako nedeljo zvečer v šovu Znan obraz ima svoj glas v rubriki AVTObiografija Tilen Artačna vožnjo pelje nekoga bližnjega od znanih nastopajočih, ki mu zaupa kakšno sočno, zabavno ali zanimivo skrivnost o znanem prijatelju. Tokrat je na vožnjo peljal gospoda Emeršiča, maturitetnega profesorja pevca Alexa Volaska. Ko ga je pevec zagledal na ekranu, se je prijel za glavo in padel v smeh. "Joj, on je bil moj maturitetni profesor … Vedno sem imel občutek, da mu grem malo na živce, ker nisem bil najbolj priden učenec, in profesor Emeršič je bila zadnja oseba, ki sem jo pričakoval na sedežu zraven Tilna, zato sem bil tako presenečen. Ko pa je govoril o mojih ocenah, mi je bilo pa kar malo nerodno," je priznal Alex, ki je še dodal, da se profesor Emeršič v zadnjih desetih letih ni prav nič spremenil."Lepo ga je bilo videti, saj sem lahko obudil spomine na srednjo šolo in doživel nostalgijo. Kar je pa povedal v oddaji, tudi glede nekaterih mojih slabih ocen, je pa tudi vse res," je še dodal Alex, ki pravi, da se je pošteno nasmejal ob gledanju AVTObiografije.

Več novic iz zakulisja šova Znan obraz ima svoj glas najdeteTUKAJ!